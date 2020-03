Kęty z zyskiem wyższym o ponad 20 proc.

Grupa Kęty wypracowała w pierwszym kwartale 2020 roku zysk w wysokości 70 mln zł. To o 21 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z opublikowanych przez spółkę we wtorek szacunkowych danych finansowych.

Spółka przyznaje jednak, ze musiała ograniczyć produkcję w jednym ze swoich zakładów. - W odpowiedzi na widoczne ograniczenia działalności w sektorze producentów części do samochodów i wynikające z tego tytułu czasowe wstrzymanie działalności kontrahentów spółki Aluminium Kety EMMI d.o.o. z siedzibą na Słowenii (spółka zależna) podjęta została decyzja o wprowadzeniu czasowego, 14-dniowego ograniczenia produkcji począwszy od 24 marca – czytamy.- W ocenie zarządu Emitenta sytuacja ta nie będzie miała znaczącego wpływu na wyniki operacyjne i finansowe grupy kapitałowej w I kwartale 2020 r. i została uwzględniona w przedstawionych szacunkach za ten okres – podkreśla spółka.Perspektywy są jednak gorsze. Decyzja o zatrzymaniu działalności przemysłowej we Włoszech (a ta zapadła w sobotę) może ograniczyć skalę współpracy segmentu wyrobów wyciskanych z tym rynkiem. Stanowi ona ok. 4 proc. sprzedaży tego segmentu. Dlatego grupa Kęty nie wyklucza wystąpienia możliwych negatywnych skutków pandemii w kolejnych okresach.