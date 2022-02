KGHM chce być efektywny i zeroemisyjny. Własny atom to konieczność

W 2029 ma ruszyć pierwszy mały reaktor modułowy w KGHM. Poszukiwanie tańszej energii elektrycznej to konieczność dla miedziowego potentata. KGHM zużywający coraz więcej prądu musi myśleć perspektywicznie o opłacalności produkcji i o realizacji planów bycia spółką zeroemisyjną.

Tymczasem spółka ma ambitne plany. Już do końca obecnej dekady chce zmniejszyć o 30 proc. emisje. W połowie stulecia zaś osiągnąć neutralność klimatyczną. Bez czystych źródeł energii byłoby to nierealne.Oczywiście energia jądrowa to nie wszystko. Spółka zarówno w polskich, jak i zagranicznych lokalizacjach przeznacza miliony na budowę odnawialnych źródeł energii. Szeroko inwestuje zarówno w energię fotowoltaiczną, jak i wiatrową. Jednak podobnie jak inne duże firmy boryka się z problemem stabilności dostaw energii. W przypadku KGHM zarówno kopalnie jak i huty to zakłady ruchu ciągłego.Bezpieczeństwa załogi, jak i procesów technologicznych obecnie nie sposób oprzeć na "kapryśnych" źródłach energii. Tej wady pozbawione będą małe reaktory.Co ważne i coraz ważniejsze – wraz ze wzrostem świadomości konsumentów coraz więcej klientów firm górniczych wymaga, aby surowiec, czy ruda były produkowane z jak najmniejsza ingerencją w środowisko. Ba, są skłonne za to nawet płacić.Co więcej w branży górniczej mówi się nawet już o surowcach pozyskiwanych „brudniej”, lub „czyściej”. Nic więc dziwnego, że firmy podejmują działania mające zmniejszyć zużycie energii lub wykorzystywać jej najczystsze postacie. To droga, którą podąża także KGHM.