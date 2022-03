KGHM chce zwiększyć paletę wydobywanych surowców

Dysponujemy całkiem obiecującym złożem niklu w Kanadzie i zamierzamy jak najszybciej przystąpić do jego eksploracji - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński.

Chludziński poinformował w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", że z początkiem roku otoczenie makroekonomiczne jest sprzyjające dla KGHM. "Zapotrzebowanie na miedź jest jeszcze większe, co znajduje odzwierciedlenie w cenach na światowych rynkach. Utrzymujemy, a nawet przekraczamy poziomy produkcji założone w naszych planach" - powiedział prezes spółki.

Dodał, że wojna w Ukrainie nie wpływa znacząco na biznes KGHM, bo spółka nie jest uzależniona od łańcuchów dostaw ze Wschodu. "Musimy jednak uważnie przyglądać się sytuacji, która może wpływać na warunki makroekonomiczne, np. inflacja, które oczywiście wpływają na naszą działalność" - zaznaczył.

Zauważył, że - choć część przemysłu motoryzacyjnego stoi z powodu zakłóceń w dostawach -rozwijają się firmy, które w jeszcze większym stopniu potrzebują miedzi. Wskazał przy tym na rynek samochodów elektrycznych i hybrydowych. "Znamienne jest powstawanie fabryki Tesli pod Berlinem - już ona sama znacznie wpłynie na wzrost popytu na miedź w Europie" - stwierdził Chludziński.

Pytany, czy KGHM będzie dostarczał miedź dla Tesli, odparł, że tego nie wie, ale podaż surowca jest ograniczona. "Nowy gracz z ogromnym zapotrzebowaniem będzie musiał kupować od tych, którzy już są na rynku. Tu wracamy do sytuacji całego rynku - w przypadku miedzi elastyczność podaży nie jest nieograniczona, a popyt rośnie szybko. Będzie zatem narastać konkurencja o surowiec. A w związku z tym bardzo możliwe, że ceny nadal będą na bardzo satysfakcjonującym nas poziomie" - podkreślił.

Jak wskazał, na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę wystrzeliły ceny niklu. "Sami mamy co do tego metalu bardzo poważne plany - dysponujemy całkiem obiecującym złożem w Kanadzie i zamierzamy jak najszybciej przystąpić do jego eksploracji" - oświadczył prezes KGHM. Pytany, jaką skalę produkcji niklu spółka może uzyskać, Chludziński odpowiedział, że nie czas na informowanie o konkretach. "Zależy nam na tym, by jak najszybciej otworzyć ten projekt" - dodał.