KGHM coraz bliżej nowej kopalni w Kanadzie

W 2012 roku KGHM po przejęciu Quadra FNX stał się właścicielem aktywów górniczych w Chile, USA i Kanadzie. Marcin Chludziński, prezes miedziowego potentata, w rozmowie z portalem WNP.PL, opowiada o perspektywach kanadyjskiego projektu Victoria. Wiele wskazuje na to, że KGHM zdecyduje się na uruchomienie kolejnej już kopalni w Kanadzie.





Cała gama metali

To miałoby zachęcić inne firmy do uczestnictwa w projekcie. Jednym z możliwych rozwiązań jest na przykład joint venture. Z kim? Na odpowiedź na to pytanie jest, jak twierdzi prezes Chludziński, jeszcze za wcześnie.Łączenie kapitałów oraz rozłożenie ryzyka to w branży wydobywczej rozwiązania dość powszechne. Często nawet giganci jak BHP czy już wspomniany Vale partycypują w projektach tylko częściowo. Tak jest również w przypadku KGHM. Sztandarowa inwestycja naszej spółki, jaką jest chilijska kopalnia Sierra Gorda, jest „współdzielona” z japońskim Sumitomo. KGHM w Sierra Gorda ma bowiem 55 proc. udziałów.W połowie dekady wielkość kanadyjskiego złoża szacowana była na 14,5 mln ton rudy bogatej w miedź, nikiel, złoto i platynę. Ostateczne dane potwierdzą kolejne odwierty. Z punktu widzenia szczególnie interesujące dla KGHM są zawartości w złożu niklu i tzw. TPA (Total Precious Metals - platyna, pallad, złoto).Jeżeli niklu byłoby szczególnie dużo, oznaczałoby to wzbogacenie "palety metalowej" KGHM – spółka postawiłaby mocny krok w kierunku dywersyfikacji oferty produktowej. A jest to z punktu widzenia firm górniczych szczególnie pożądane. Im więcej bowiem spółka oferuje metali, tym lepiej – to uniezależnia ją od kryzysów rynkowych. Problemy na rynku jednego z metali kompensuje sobie w innych.Stąd też ważne dla firmy byłoby, aby złoże zawierało maksymalnie dużo palladu. Metal ten ze względu na wykorzystanie w przemyśle jest bowiem droższy niż platyna.