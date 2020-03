KGHM dostarczy pierwszą partię płynu biobójczego wyprodukowanego w swojej spółce

30 tys. litrów płynu biobójczego nitrosept dziennie, produkowanego przez należącą do KGHM Polska Miedź spółkę Nitroerg, będzie od poniedziałku dostarczane do szpitali, placówek medycznych i publicznych. To będzie darowizna - dodał prezes firmy Marcin Chludziński.

KGHM Zanam produkuje na dobę 3 tys. maseczek chirurgicznych na potrzeby służb medycznych.

Prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński poinformował o tym w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem.

Konferencja odbyła się w w Zakładach Górniczych Lubin, przy Szybie L-VI w Rynarcicach na Dolnym Śląsku.

- Płyn nitrosept zaczęła produkować firma, która na co dzień produkuje materiały wybuchowe. Nie posiadając linii, nie posiadając technologii do tego w 10 dni udało się to zrobić. W tej chwili wytwarza 30 tys. litrów na dobę. Zaczyna się konfekcjonowanie i rozsyłka. W pierwszej kolejności do szpitali, miejsc użyteczności publicznej, które sygnalizują deficyty tego środka. Wyślemy to w darowiźnie - powiedział Chludziński.



Prezes #KGHM @ChludzinskiM: to czas wyzwań i szczególnej mobilizacji. Działamy na rzecz naszych pracowników, lokalnych społeczności oraz całej Polski. Jako załoga Polskiej Miedzi, jako obywatele Polski, jesteśmy odpowiedzialni dziś nie tylko za siebie, ale także za innych pic.twitter.com/0lpt8GJnZn — KGHM Polska Miedź (@kghm_sa) March 23, 2020