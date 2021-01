KGHM drogi jak nigdy. Rekordowa wycena górniczych firm, ale nie węglowych

KGHM jest najdroższy w historii, ale nie tylko nasz koncern ma powody do zadowolenia. Ubiegły rok pod względem wyceny był dla niemal całej branży górniczej bardzo dobry; wyjątkiem były jednak firmy wydobywające węgiel i co może budzić zaskoczenie - niektóre produkujące złoto.

Schyłek węgla

Dla nas bardzo interesujące jest to, że - dzięki wzrostowi kapitalizacji - KGHM przesunął się aż o 12 miejsc w górę. Z poziomem 9,89 mld dol. zajął 35. lokatę miejsce wśród największych firm górniczych na świecie. Przed rokiem był w końcówce zestawienia, zajmując 47. lokatę.KGHM był także w czwórce firm, które zanotowały najwyższy awans. Lepsze od naszej firmy były tylko SQM, First Quantum Minerals (obie 14-miejscowy awans) i Sibanye Stilwater, które powędrowało w gorę o 13 oczek.To, jak spółki zachowywały się w zeszłym roku, zależało głównie od rodzaju surowca, które produkowały. Na topie byli wytwórcy rudy żelaza i metali nieżelaznych.Nieźle spisywali się również producenci złota, choć głównym czynnikiem była tu m.in. lokalizacja firm. Na przykład firmy produkujące złoto w RPA, a niemające wystarczających mocy wytwórczych energii, zyskiwały stosunkowo niewiele lub wręcz traciły z powodu obaw o ciągłość produkcji.Fatalnie natomiast zachowywały się akcje firm górniczych, specjalizujących się w węglu. W czołowej 50 jest wielu producentów węgla, ale jest on tylko jednym z wielu surowców produkowanych przez te firmy.Na omawianej liście znalazły się tylko dwie firmy nastawione wyłącznie na produkcję tego paliwa. Brak dywersyfikacji odbił się więc czkawką w przypadku Coal India i Yanzhou Coal.Indyjska firma znalazła się na 28. miejscu pod względem kapitalizacji, co oznacza spadek aż o 13 miejsc (kapitalizacja na poziomie 11,42 mld dol.). Chiński producent wylądował natomiast na 44. miejscu (8 lokat niżej niż na koniec 2019 roku) z kapitalizacją na poziomie 7,57 mld dol.