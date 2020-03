KGHM idzie na północ i sięga po miedź coraz głębiej

Ubiegłoroczne bardzo dobre wyniki produkcyjne KGHM to także w coraz większym stopniu zasługa obszaru Głogów Głęboki - Przemysłowy. Dla spółki to właśnie on jest w znacznym stopniu gwarantem przyszłości.

Obszar Głogów Głęboki - Przemysłowy ma w bilansie produkcyjnym KGHM coraz większe znaczenie.

Wadą złóż z tego obszaru jest bardzo duża głębokość zalegania, zaletą duża zawartość metalu.

W przyszłości GG-P ma dawać znaczącą część produkcji miedzi w KGHM.