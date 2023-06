KGHM jest potężną firmą, a inwestorzy za nim nie przepadają

Jedyna polska spółka znacząca w światowej gospodarce, ósmy co do wielkości producent miedzi. Mimo to wycena KGHM jest przez specjalistów uznawana za znacząco niższą od konkurentów. Sprawdzamy dlaczego.

KGHM znany jest z tego, że niechętnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, a inwestorzy starannie śledzą tzw. poziom stopy dywidendy.

Duże zaangażowanie się państwa w spółce i rozproszenie akcjonariatu sprawia, że część inwestorów nie jest przychylna miedziowemu potentatowi.

Na wycenę KGHM wpływ mają także częste rotacje wśród menedżerów spółki.

Z roczną produkcją ponad 600 tys. ton miedzi KGHM odpowiada za około 3 proc. światowej podaży tego metalu. Z produkcją ponad tysiąca ton srebra ma zaś dwa razy większe udziały w biznesie tego surowca, bo sięgające 6 proc.

Pomimo tak dużego znaczenia w produkcji obu metali, wycena spółki to bardzo skromne 24,14 mld zł (stan na koniec giełdowych notowań 16 czerwca). W przeliczeniu na amerykańską walutę to około 6 mld dol. Masa pieniędzy? Z pewnością, ale nie w branży miedziowej i przy skali produkcji naszej spółki.

Pierwszy czynnik: dywersyfikacja produkcji i perspektywy

Przykładem na to, ile może być warta spółka o podobnym potencjale, może być kanadyjski Teck Resources. Aktualna giełdowa wycena tej firmy to około 22,47 mld dol. (około 91,5 mld zł). Wielkość wyceny potwierdziły w ostatnich tygodniach starania mającego siedzibę w szwajcarskim mieście Baar, czwartego co do wielkości koncernu górniczego na świecie Glencore. Próbując wrogiego przejęcia, zaproponował on akcjonariuszom Teck 23 mld dol. Ci się na to nie zgodzili.

Tymczasem nawet w chwili rekordowej wyceny KGHM, która miała miejsce wiosną 2021 roku, wartość giełdowa naszej spółki wynosiła około 11,5 mld dol., czyli dokładnie połowę obecnej wartości firmy Teck.

Czy ta dysproporcja nie wynika z większej produkcji kanadyjskiej firmy? Nie, a przynajmniej nie powinna być aż tak duża.

Teck produkuje rocznie około 270 tys. ton miedzi. Do tego dochodzi 21,5 mln ton węgla koksującego - a więc surowca, którego KGHM w swojej ofercie nie ma. Teck również wytwarza sporo cynku. Jednak w praktyce poziom produkcji kanadyjskiej spółki, choć jest większy (przychody za 2022 rok to 69 mld zł wobec 34 mld zł - na korzyść firmy Teck), to jednak nie uzasadnia niemal czterokrotnie wyższej wyceny.

Co zatem podbija wycenę firmy Teck? Jednym z czynników są szanse rozwoju firmy. A te wydają się niezwykle interesujące i najwyraźniej budzą emocje inwestorów.

- Teck uchodzi za firmę, która w pełni wykorzysta stojące przed nią perspektywy - mówi George Cheveley, zarządzający portfelem w notowanej na giełdzie w Londynie firmie inwestycyjnej Ninety One.

W portfelu aktywów kanadyjskiej firmy klejnotem koronnym jest kopalnia miedzi Quebrada Blanca 2. Projekt został już uruchomiony, a docelowo ma on podwoić produkcję miedzi firmy Teck. W 2026 roku ma on zapewnić nawet 315 tys. ton rocznej produkcji miedzi.

Co więcej, ten położony 1500 km na północ od chilijskiej stolicy projekt to kopalnia odkrywkowa, o bardzo sprzyjającej „geologii” i niskich kosztach produkcji. O ile Quebrada Blanca 2 podwyższa wycenę firmy, trudno powiedzieć. Jak jednak mówią analitycy, na giełdach często kupuje się i dobrze płaci za perspektywy, a te roztaczające się przed chilijskim projektem Teck wydają się świetlane.

W przypadku KGHM trudno o tak spektakularny przykład inwestycji. Nasza spółka sporo inwestuje, jednak w znacznym stopniu chodzi o utrzymanie poziomu produkcji czy zmniejszenie kosztów niż o zwiększenie podaży miedzi.

Tak bywa, gdy politycy i związkowcy zaglądają menedżerom w papiery

Być może gdyby nasz koncern zdecydował się na drugą fazę rozbudowy kopalni Sierra Gorda w Chile, wówczas decyzja ta stałaby się dla KGHM tym, czym dla Teck Quebrada Blanca 2. Na razie szanse na to wydają się znikome. Co więcej, decyzja ta miałaby także wymiar polityczny.

Przy podjęciu takiej decyzji zarząd KGHM najpewniej musiałby się zmierzyć z licznymi jej przeciwnikami. Po pierwsze przeciwne byłyby związki zawodowe - twierdząc, jak to było w przypadku pierwszej inwestycji w Sierra Gordę, że to zbyteczny projekt i dodatkowo poza granicami kraju. Trudno sobie także wyobrazić taką inwestycję bez zgody Jacka Sasina, szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Na niezbyt dobry wpływ polityki na wycenę naszej spółki wskazuje Jakub Szkopek, analityk Erste Securities Polska.

- Dyskonto (w wycenie KGHM w porównaniu do innych firm z branży - przyp. aut.) wynika głównie z dwóch przyczyn: udziału i dominującej kontroli Skarbu Państwa oraz niestabilnej polityki dywidendowej. W przypadku pierwszego czynnika trzeba zwrócić uwagę, że przez duży udział Skarbu Państwa w strukturze właścicielskiej podejście do strategii może się różnić przy zmianie rządów, a dodatkowo KGHM narażony jest na zaangażowanie w projektach, które niekoniecznie spotykają się z aprobatą inwestorów mniejszościowych. Mam tu na myśli historyczne angażowanie KGHM do udziału w budowę elektrowni atomowej czy zakup środków medycznych w czasie pandemii COVID-19 - mówi nam Szkopek.

Wymienia także inne zdarzenie.

- Ostatnio pojawiały się również spekulacje, że KGHM mógłby zaangażować się w działalność w przemyśle zbrojeniowym, co zostało zdementowane, ale jednak budziło obawy inwestorów - dodaje nasz rozmówca.

Warto przyjrzeć się akcjonariatowi naszej spółki. Dominującą rolę odgrywa w nim Skarb Państwa, kontrolujący 31,79 proc. akcji KGHM. Tylko dwóch innych akcjonariuszy przekracza 5-procentowy próg. Są nimi Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny z 5,98 proc. akcji firmy i Nationale-Nederlanden OFE z udziałem w wysokości 5,05 proc. Pozostałe akcje są rozproszone. W efekcie władza polityków nad firmą jest dużo większa niż wynikałoby z liczby akcji.

Inwestorzy chcą zarobić, a tu czeka ich rozczarowanie

To niejedyny problem KGHM. Spółka jest bowiem także oceniana jako ostrożna (inwestorzy powiedzieliby "skąpa") w dzieleniu się swoimi zyskami.

- Prywatne spółki wydobywcze za granicą cechuje stabilna polityka dywidendowa, od której odejście ma miejsce tylko w przypadku skrajnie niekorzystnych warunków popytowo-cenowych na wydobywane metale - wyjaśnia Szkopek.

- W przypadku KGHM, po bardzo dobrym 2022 roku, kiedy EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją - przyp. aut.) sięgnęła ponad 10 mld zł, koncern wypłaca jedynie 200 mln zł dywidendy (złotówkę na akcję), co uzasadnia rozczarowanie - mówi Szkopek.

Takim wskaźnikiem pokazującym dywidendową mizerię KGHM jest tzw. stopa dywidendy. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większy dochód z zainwestowanego kapitału uzyskuje akcjonariusz. Stopę wylicza się, dzieląc wartość dywidendy wypłacanej akcjonariuszom na jedną akcję przez cenę akcji.

W ostatnich latach w przypadku KGHM jest ona niższa niż średnia dla rynku. Co więcej, stopa dywidendy za ubiegły rok to zaledwie 0,83 proc. W ostatnich 15 latach (w tych, w których spółka dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami) to najniższy historycznie wskaźnik.

To już piąty prezes. Gorące stołki sugerują brak stabilności

- Do powyższych argumentów można dodać relatywnie dużą rotację w zakresie kluczowych menedżerów - dodaje Jakub Szkopek.

Faktycznie w okresie obecnych rządów Tomasz Zdzikot jest już piątym szefem spółki. Ponad dwadzieścia zaś osób pełniło natomiast funkcję wiceprezesów.

- Nie ułatwia to snucia planów dotyczących przyszłości spółki. Taka polityka personalna jest zgoła czymś szokującym w porównaniu do zagranicznych koncernów z branży. Tam, jeśli nie ma nadzwyczajnych wydarzeń, szefowie dowodzą gigantami górniczymi nawet kilkanaście i więcej lat. A często o tym, kto będzie prezesem tej czy innej firmy, wiadomo już rok wcześniej. Tymczasem u nas prezes może stracić posadę z dnia na dzień i to bez wyraźnego powodu - mówi nam analityk państwowego banku (prosił o niepodawanie nazwiska).

Efektem takich roszad jest często brak kontynuacji niektórych projektów lub kierowanie się ku innym. To także na dłuższą metę nie sprzyja spółce.