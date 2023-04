KGHM jest światowym wiceliderem w produkcji srebra

Polski koncern miedziowy KGHM odgrywa także kluczową rolę w skali globu jako producent srebra. W 2022 roku kontrolowana przez Skarb Państwa zajęła wśród największych dostawców tego metalu drugie miejsce.

Srebro odgrywa ważną role w bilansie KGHM Polska Miedź.

KGHM utrzymał pozycje drugiego największego na świecie producenta srebra.

40 proc. srebra zużywa przemysł.

- Na ten znakomity wynik zapracowała załoga KGHM – grono znakomitych specjalistów. To potwierdzenie, że projekty technologiczne i inwestycyjne umacniają nas w fotelu globalnego lidera w tej branży. Angażujemy ogromne pieniądze w rozwój KGHM, spółki, która podbija zagraniczne rynki i szuka nowych możliwości wydobywczych w Polsce. Srebro cechuje się najjaśniejszą barwą, taką w której widzę przyszłość KGHM - powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM.

Od KGHM większym producentem są tylko Meksykanie z Fresnillo

Grupa kapitałowa KGHM w 2022 r. wyprodukowała 1327 ton srebra.

Pierwsze miejsce wśród firm produkujących srebro zajęła meksykańska spółka Fresnillo. Wyprodukowała ona w omawianym okresie 51,1 mln uncji srebra. Oznaczało to wzrost rok do roku produkcji o dwa procent.

KGHM z produkcją 42,7 mln uncji (rok do roku spadek o 3 proc.) zajął drugie miejsce. Trzecie miejsce z produkcją 29,7 mln uncji zajął amerykański koncern Newmont – największy dostawca na świecie złota. On również zanotował spadek produkcji rok do roku, tyle że o 5 proc.

Polska firma od wielu lat zajmuje wysoką pozycję wśród największych producentów srebra na świecie. 16 proc. przychodów miedziowego giganta pochodzi, właśnie ze sprzedaży srebra.

KGHM sprzedaje srebro w postaci gąsek oraz granulatu. Metal jest dostarczany w formie granulatu do fabryk produkujących materiały do zakładów jubilerskich i metalowych produkujących stopy z zawartością Ag. Srebro w formie gąsek trafia głównie do instytucji finansowych.

Produkcja srebra w KGHM ma miejsce w Głogowie

Produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku działa Wydział Metali Szlachetnych. Powstał specjalnie po to, by odzyskiwać obecne w rudzie miedzi metale szlachetne – srebro i złoto. Znajdują się one w tzw. „czarnym błocie”, czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi.

Ze srebra katodowego o zawartości Ag powyżej 99,99 procent produkowane jest srebro metaliczne w postaci granulatu pakowanego w worki o masie 25 kg i gąsek o masie ok. 1000 uncji trojańskich, co wynosi około 31,1 kg.

Srebro wykorzystywane jest w jubilerstwie, przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, w medycynie, optyce, energetyce i wielu innych. Ma także zastosowanie w najnowszych rozwiązaniach technologicznych, między innymi w infrastrukturze, motoryzacji i fotowoltaice.

Ogółem przemysł zużywa ok. 40 proc. światowej produkcji srebra. Jest to również ceniony kruszec inwestycyjny.