KGHM liczy zyski pomimo pandemii

Czołowy producent miedzi na świecie i drugi co do wielkości srebra - KGHM Polska Miedź - opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020. Są one gorsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednak pomimo pandemii spółka zanotowała spory zysk.

Zawartość miedzi w urobku zwiększyła się do poziomu 1,51 proc. Produkcja miedzi w koncentracie była niższa o około 1,4 tys. t w stosunku do pierwszych 6 miesięcy 2019 r. i wynikała z przerobu mniejszej ilości nadawy. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek produkcji miedzi elektrolitycznej o 5,9 tys. t.Mniejsza produkcja katod była efektem ograniczonej podaży złomów miedzi oraz budowaniu zapasu anod, które zostaną zużyte w III kwartale roku 2020, w trakcie trwania postoju remontowego HM Głogów I. Z kolei mniejsza produkcja srebra metalicznego w pierwszej połowie 2020 r. jest pochodną niższej produkcji katod z koncentratów własnych i obcych.Rekordowo wysoka była produkcja w kopalni Sierra Gorda w Chile. W pierwszym półroczu 2020 osiągnęła poziom 39 tysięcy ton i była wyższa o 34 proc. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku grupa KGHM Polska Miedź zrealizowała inwestycje na kwotę 1024 mln złotych, przy założeniach budżetowych na cały rok na poziomie 2250 mln złotych. Zgodnie z planem postępują m.in. prace w Programie Udostępniania Złoża, rozbudowie OUOW Żelazny Most oraz innych strategicznych programów rozwojowych spółki.Zatrudniający ponad 20 tys. pracowników KGHM to firma zajmująca się wydobyciem rud metali i ich wytopem. Oprócz Polski działa górniczo w USA, Kanadzie i Chile. Do ważnych produktów spółki oprócz miedzi i srebra należą także złoto, molibden i ołów.