KGHM ma latające laboratorium

Centrum Badań Jakości z Grupy Kapitałowej KGHM oddało do użytku Mobilne Laboratorium Środowiskowe, które do pomiarów będzie używać m.in. dronów. Inwestycja w wyspecjalizowany pojazd to jeden z elementów realizowanej w miedziowej spółce strategii, która kładzie szczególny nacisk na rozwiązania proekologiczne.