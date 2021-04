KGHM ma nowy plan. Rola tego obszaru rośnie

KGHM w tym roku obchodzi swoje 60-lecie. Początkowo szacowano, że spółka będzie pracowała przez 2-3 dekady. Teraz snuje się plany na kolejne dziesięciolecia, a w ich realizacji ma pomóc wydobycie ze złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy. Z najnowszych danych wynika, że znaczenie tego obszaru dla KGHM systematycznie rośnie.

Niełatwe warunki

Generalnie jednak obszar zanotował zwiększoną pulę urobku, a także przyrost ilości miedzi zarówno rok do roku, jak i czwartego kwartału 2020 roku w stosunku do ostatniego kwartału roku 2019.Warto dodać, że - zgodnie z planem inwestycyjnym - w latach 2028-2035, czyli w okresie największego nasilenia robót eksploatacyjnych, produkcja z obszaru „Głogów Głęboki-Przemysłowy” sięgnie 10-11 mln ton rudy. Oznacza to, że właśnie z tego to obszaru KGHM będzie można uzyskać ok. 200-220 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie. Pozwoli to miedziowemu gigantowi na utrzymanie zaplanowanego poziomu wydobycia rudy ze złóż krajowych przez następne 20-30 lat.Oczywiście nie wszystko w nowym złożu jest takie idealne - z punktu widzenia eksploatacji... Wraz z coraz głębszym wydobyciem, rośnie temperatura górotworu. Maksymalna głębokość zalegania złoża sięga aż 1385 m...Do tego dochodzą liczne niebezpieczeństwa. Najgroźniejszym może być wystąpienie tzw. zjawisk gazowych. Wśród nich realne zagrożenie wyrzutami gazów i skał. To - obok tąpań - stwarza obecnie polskiej spółce najwięcej problemów.Czy KGHM z GGP może zrezygnować? Jeśli spółka nadal chce produkować miedź z własnych rud, de facto nie jest to możliwe. Liczby dokładnie to dowodzą, bo szacowane zasoby przemysłowe rudy miedzi to blisko 265 mln ton o średniej zawartości miedzi na poziomie 2,40 proc., co stanowi około 25 proc. zasobów miedzi i około 33 proc. zasobów srebra we wszystkich obszarach koncesyjnych KGHM w Polsce.