KGHM ma się nad czym głowić

Choć w pierwszym kwartale Sierra Gorda pod względem przyrostu produkcji biła na głowę inne kopalnie KGHM, to zarazem całkiem niedawno wymagała pomocy finansowej. Zarząd w sprawie chilijskiej inwestycji ma się wciąż nad czym głowić.

Co dalej więc z Sierrą Gordą? Według naszych rozmówców z branży kopalnia miała pecha, że jej spłacanie się przypadło na tak niskie ceny miedzi. – Gdyby nie to, garb zadłużenia, jaki posiada zakład w Chile, tak bardzo obecnie by mu nie ciążył – mówi jeden z naszych rozmówców.Stąd też m.in. potrzeba posiłkowania się pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego, który na wsparcie bieżącej działalności Sierry Gordy w związku z COVID-19 udzielił spółce 200 mln dol. kredytu.Z tego wartość gwarancji udzielanej przez KGHM wynosi 110 mln dol., a Sumitomo 90 mln dol. (proporcjonalnie do wysokości udziałów).Pomimo tych wyzwań związanych z Sierrą Gordą, sytuacja kopalni nie rzutuje w znaczący sposób na wycenę akcji spółki. Za akcje KGHM trzeba obecnie płacić (poniedziałek, godz. 13) ponad 90,5 zł. Oznacza to jednoprocentowy spadek w porównaniu z piątkowym zamknięciem. To efekt spadku cen miedzi. Co więcej, kurs akcji spółki odbudował się prawie do poziomu z początku roku po tym, jak z powodu COVID-19 spadł w połowie marca do 55 zł.- Akcjonariusze już przyzwyczaili się do tego, że Sierra Gorda bez wzrostu cen miedzi będzie miała „pod górkę”. Stąd też spokojne reakcje na informacje jej dotyczące.