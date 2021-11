KGHM mógłby wykupić kopalnię w Chile, ale raczej tego nie zrobi

Do końca listopada zapadnie ostateczna decyzja co do 45 proc. udziałów w chilijskiej kopalni KGHM Sierra Gorda. Teoretycznie wciąż może nimi zainteresować się nasz KGHM, ale nic nie wskazuje, aby miał to zrobić.

Choć bowiem wyniki Sierra Gordy są bardzo dobre, należy pamiętać o czynnikach ryzyka.- Wydaje się, że KGHM nie będzie zainteresowany kupnem reszty udziałów w Sierra Gorda. Należy pamiętać, że firmy górnicze zazwyczaj starają się dywersyfikować ryzyka, dlatego raczej nie kontrolują w kopalń całości - uważa Antoni Kania, analityk BM mBanku.Taka polityka jest dość powszechna,; wyjątkiem są zwykle firmy państwowe lub z przewagą państwowego kapitału - np. Codelco czy nasz KGHM.Czytaj także: Ważą się losy KGHM w Chile. W tle widać duże podatki Co jednak może jeszcze zniechęcać polskiego potentata do zakupu pozostałych udziałów w Sierra Gordzie?Wciąż nie wiadomo, co stanie się z podatkami miedziowymi w Chile. Co prawda obecnie - zgodnie z umową - kopalnia KGHM (ze względu na duże nakłady inwestycyjne) jest chroniona, ale ten czas nie potrwa wiecznie.W końcu kopalnie są także biznesem, w którym ważną rolę odgrywają czynniki losowe, np. powodzie, osuwiska czy też problemy z geologią. To także sprawia, że firmy nie palą się do przejęcia całości udziałów.W przypadku Sierra Gorda chodzi także o cenę: jest dość wysoka, bo też kopalnia osiąga dobre rezultaty, a ceny miedzi są wysokie.Tyle że należy pamiętać, że pojawiają się już prognozy mówiące, że ceny miedzi mogą w stosunkowo niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Wszystko przez coraz większe problemy na rynku budowlanym w Chinach. Ten odpowiedzialny jest za około 10 proc. konsumpcji miedzi na świecie (cały Kraj Środka pożytkuje ponad 50 proc. światowej produkcji miedzi).Jeśli zapaść budowlana w Chinach się pogłębi, odbije się to bardzo negatywnie na cenie rdzawego metalu. To zaś oznacza, że - kupując resztę udziałów w chilijskiej kopalni - KGHM zwyczajnie by przepłacił.