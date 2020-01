KGHM może być zadowolony z pierwszego roku wprowadzania strategii

KGHM podsumował pierwszy rok realizacji strategii spółki na lata 2019-2023. Jak mówi prezes koncernu Marcin Chludziński, branża surowcowa to nie sprint, lecz bieg maratoński. Jak na początku tego biegu sprawował się KGHM?

Firma dbała też o efektywność. Szeroko realizowano programy mające przynieść oszczędności w zużyciu wody czy energii elektrycznej, której KGHM jest przecież największym w kraju konsumentem. Realizowano programy efektywniejszego wykorzystania zasobów.KGHM ogromną wagę przywiązuje też do transformacji technologicznej. Kluczowy jest tu program KGHM 4.0. To, co spółka robi w tym obszarze, to m.in. automatyzacja procesów technologicznych czy np. przygotowanie infrastruktury do łączności pod ziemią umożliwiającej wprowadzenie uczenia maszynowego.Jednym z fundamentów rozwoju KGHM jest ekologia. Spółka nie chce powtarzać haseł, działa. Oczywistym jest przestrzeganie konkluzji BAT (najlepsze dostępne technologie – co wiąże się z mniejszą ich ingerencją w środowisko). Najlepszym tego przykładem jest 16 nowych projektów w hutach KGHM, dzięki którym obniżono emisję szkodliwych dla środowiska gazów.Spółka stawia także na obieg zamknięty – to stąd m.in. piec WTR i wykorzystanie żużla z pieca jako kruszywa drogowego. Jeśli do tego doliczymy np. hermetyzację przenośników koncentratów miedzi, widać, że ekologia jest oczkiem w głowie kierownictwa spółki.