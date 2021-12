KGHM może zyskać na podatkowym zamieszaniu w Ameryce Południowej

Choć KGHM nie jest zaangażowany kapitałowo w Peru, to wieści, jakie płyną z tego kraju, są dla polskiego koncernu bardzo niepomyślne. Jakby tego było mało, w sąsiadującym z Peru Chile nadchodzące wybory prezydenckie również mogą mieć wpływ na biznes KGHM.

Rynek miedzi drży

To właśnie branża górnicza będzie według Borica musiała się bardziej dołożyć. Jak bardzo, tego wciąż nie wiadomo. Jednak wśród propozycji pojawiały się i tak absurdalne rozwiązania podatkowe, że w praktyce oznaczałyby zamknięcie z powodu nierentowności większości chilijskich kopalń.Obecnie coraz częściej pojawiają się doniesienia, że Chile powinno opodatkować dodatkowo branżę górniczą w stopniu podobnym jak Peru. W ten sposób państwa nie konkurowałyby ze sobą podatkami o inwestorów.Jeśli Boric wygra w Chile, na co się zanosi, może to oznaczać znaczącą podwyżkę podatków. Konsekwencje tego odczuje światowa gospodarka. Jeśli podatki będą zbyt wysokie, wówczas część kopalń może zostać zamrożona.Jednak nawet skromniejsza podwyżka danin odbije się na rynku. Pierwszym następstwem będzie wzrost cen metali. O ile, to zależy od tego, jak zostanie opodatkowane dodatkowo chilijskie górnictwo.Co całe zamieszanie oznacza dla naszego KGHM? Należy rozpatrywać je dwutorowo. Nasza spółka ma w Chile kopalnię Sierra Gorda. Jednak na razie ze względu na poniesione nakłady inwestycyjne i umowę z państwem nie będzie musiała płacić podatków. Na razie więc chilijskie plany mogą jej nie dotyczyć.W wymiarze krajowym KGHM może sporo zyskać. KGHM większość operacji górniczych prowadzi bowiem w Polsce. Wzrost cen miedzi oznaczać będzie więc dodatkowe zyski dla naszego potentata.Z tym że wysokie ceny miedzi mogą zmusić jej głównych konsumentów do poszukiwania alternatywnych materiałów i surowców.