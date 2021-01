KGHM na szczycie. Jest wart prawie 40 mld złotych

Nasz miedziowy potentat rozpoczął nowy rok z mocnym przytupem. Akcje spółki kosztowały na zakończenie wtorkowych (5 stycznia) notowań aż 197 złotych, czyli najwięcej od dziewięciu lat. Spółce pomaga rosnące światowe zapotrzebowanie na miedź i srebro.

KGHM wykorzystuje okazje

Nie inaczej jest w fotowoltaice, gdzie do zbudowania farmy o mocy 1 MW potrzeba od 3,1 do 4,5 tony tego surowca. W końcu ceny miedzi napędza rozwój elektromobilności. Do wyprodukowania samochodu z napędem elektrycznym potrzeba ok. 110–150 kg miedziAle zewnętrzne czynniki to nie wszystko. KGHM dobrze radzi sobie w obecnej sytuacji. Jak podkreśla prezes firmy Marcin Chludziński, spółka musi wykorzystywać nadarzające się okazje.Warto podkreślić, że mimo pandemii KGHM osiąga dobre wyniki, i co najważniejsze - zachowuje ciągłość produkcji oraz pełną zdolność operacyjną swoich aktywów. W odróżnieniu od kilku rywali z powodu COVID-19 nie musiał wstrzymywać pracy swoich kopalni.KGHM zakończył trzeci kwartał rekordowym wynikiem EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek i amortyzacją) wynoszącym 4 418 mln zł), w skali grupy kapitałowej w Polsce oraz za granicą. Wiele wskazuje, że czwarty kwartał był jeszcze lepszy.Ważnym elementem funkcjonowania spółki, na który z pewnością zwrócili uwagę inwestorzy, jest także konsekwencja zarządu firmy.- Firma trzyma się przyjętej strategii 4E: E-przemysł, Ekologia, Efektywność, Elastyczność, co zaowocowało utrzymaniem zdolności operacyjnej naszych aktywów – mówił niedawno prezes Chludziński.Jak podkreślał, spółka potrafiła dostosować się do niepewnych czasów, to zaś znajduje odzwierciedlenie na giełdzie.KGHM notuje dobre wyniki w kraju i za granicą. Jak zaznacza kierownictwo firmy, wdrażana strategia, optymalizacje organizacyjne, technologiczne, większa obecność polskiego nadzoru - polskich inżynierów – przynoszą efekty, a najbardziej wymiernym tego przykładem był rekord w Sierra Gorda. Chilijska spółka KGHM zanotowała dwa razy wyższą EBITDA w stosunku do trzeciego kwartału 2019 roku (351 do 173 mln zł). Jest to najwyższy taki wynik w historii tej kopalni.KGHM zanotował również w Sierra Gorda wzrost produkcji miedzi w wyniku eksploatacji rudy o wyższej zawartości tego metalu oraz większego wydobycia. Produkcja miedzi płatnej w efekcie większego przerobu rudy wyniosła w trzecim kwartale 2020 r. 20,7 tys. ton w stosunku do 15,1 tys. ton w analogicznym okresie 2019 r. Co więcej, udało się to osiągnąć przy jednostkowym spadku kosztów.Nic więc dziwnego, że wszystko to znajduje odzwierciedlenie na giełdzie.