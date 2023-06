KGHM nie tylko produkcją miedzi stoi

Choć KGHM najbardziej znany jest z produkcji miedzi, to spółka produkuje także inne surowce, z których część jest unikatowa. Pozwalają one spółce dobrze zarobić, ale - co równie ważne - poprawiają sytuację firmy, gdy koniunktura na rdzawy metal jest nieco gorsza.

Zróżnicowana oferta produktowa pozwala lepiej reagować firmie na zmiany na rynkach.

KGHM w ofercie ma także sól i kruszywa.

W minionym tygodniu KGHM poinformował o budowie warzelni soli. Jak mówi prezes KGHM Tomasz Zdzikot, spółka musi wykorzystywać szanse, stąd ekspresowe tempo prac i decyzja inwestycyjna w sprawie warzelni. W praktyce oznacza to wejście firmy w nowy segment działalności, choć nie do końca... KGHM bowiem nie tylko produkcją miedzi stoi.

Warto dywersyfikować ofertę produkcyjną spółki

Dlaczego KGHM zdecydował się na budowę warzelni? Monokulturowe firmy górnicze są wysoce narażone na problemy na rynkach surowcowych. Nie trzeba daleko szukać: nasza PGG to właśnie idealny przykład firmy górniczej, opierającej swoje funkcjonowanie na jednym surowcu.

To prawda, że spółka - dzięki wojnie w Ukrainie i wysokim cenom węgla - sporo zarabiała, ale w sytuacji niższych cen tego paliwa, popada w tarapaty.

W przypadku KGHM sytuacja jest dużo lepsza, bo miedź - nawet w gorszych czasach - pozwala sporo zarabiać.

Dywersyfikacja oferty pozwala jednak wykorzystywać wzrosty cen. Warto dodać, że KGHM już to robi. Spółka, będąca drugim co do wielkości producentem srebra na świecie, w niektórych kwartałach sprzedaje więcej cennego metalu niż go produkuje. Jak to możliwe? Po prostu: KGHM robi zapasy srebra, sprzedając je w czasie lepszej koniunktury. Taka polityka jest dość normalna w branży metalowej.

Czym więcej metali, tym lepiej spółka może reagować na zmiany koniunktury

W przypadku KGHM oczywistym wiodącym produktem pozostaje miedź. Tylko w pierwszym kwartale obecnego roku sprzedaż tego metalu w przypadku tej spółki wyniosła 156,9 tys. ton, a w całym 2023 roku powinna przekroczyć 606 tys. ton (KGHM jest ósmym co do wielkości producentem miedzi na świecie).

Drugim metalem co do znaczenia dla KGHM jest srebro. Jego sprzedaż w pierwszym kwartale sięgnęła 372,2 tony; w całym roku ma sięgnąć 1303 tony.

To jednak nie koniec oferty KGHM... Ważny metal w ofercie spółki to molibden. Ten używany m.in. w branży hutniczej i petrochemicznej metal produkowany jest w chilijskim zakładzie spółki Sierra Gorda. W pierwszym kwartale kopalnia wytworzyła milion funtów tego metalu, a w całym roku - ze względu na wyższą zawartość metalu w rudzie w późniejszych miesiącach - ma go być aż 5,7 mln funtów.

Dodatki, które mogą być dla spółki bardzo zyskowne

Choć wspomniane trzy metale przynoszą ogromną większość przychodów spółki, to nie zamykają jej oferty surowcowej.

W złożach miedzi znajduje się także zwykle niewielka zawartość złota. I tak nasz KGHM produkuje złoto o zawartości powyżej 99,95 proc. Jest ono odzyskiwane ze szlamu złotonośnego, powstającego w procesie elektrorafinacji srebra i sprzedawane w postaci sztabek.

Produkcja wydaje się być niezbyt wielka, bo w skali kwartału mierzona w kilogramach, ale swój udział w bilansie firmy ma. Wyprodukowane w pierwszym kwartale 2023 roku przez KGHM ponad 200 kilogramów złota to - przy obecnych cenach kruszcu - kilkanaście mln euro.

Wyjątkowym w ofercie KGHM produktem pozostaje ren. KGHM jest jedynym jego producentem w Europie. Ten metal - ze względu na bardzo wysoka temperaturę topnienia (ponad 3 tys. stopni C) -znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występują ekstremalnie wysokie temperatury. Zapotrzebowanie na niego zgłaszają producenci silników odrzutowych, ale także biznes kosmiczny.

Co ciekawe: także i on jest ubocznym efektem produkcji miedzi. Warto dodać, że jest najrzadszym metalem na naszej planecie.

W ogóle warto dodać, że cennych produktów "ubocznych" KGHM ma jeszcze kilka. Należy do nich także selen. Ten niemetal pozyskuje się jako produkt uboczny rafinacji rud miedzi. Po przetworzeniu wykorzystywany jest w przemyśle szklarskim, paszowym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Warto jeszcze wspomnieć o ołowiu, którego roczna produkcja w KGHM sięga aż 30 tys. ton. To pochodna specyfiki polskich koncentratów miedzi. Zawierają one różne zanieczyszczenia, w tym dość znaczną ilość ołowiu. W masie koncentratu ten metal może stanowić od 1,5 do nawet 3 proc. Jego zagospodarowanie oznacza nie tylko zysk dla spółki, ale także dla środowiska.

Miedziowy potentat produkuje się także sól i kruszywa

Choć budowa warzelni soli to decyzja z minionego tygodnia, to sól KGHM produkuje już teraz. Chodzi jednak o sól kamienną, która ma zastosowania techniczne - sól z warzelni będzie miała dużo wyższą jakość i większe spektrum zastosowań.

Surowiec ten pochodzi z zakładu Polkowice-Sieroszowice. Złoża soli zalegają tam ponad eksploatowanym złożem rud miedzi w odległości od 27 m do 108 m, a średnia miąższość pokładu wynosi około 80 m. Roczna produkcja soli to około 300 tys. ton.

Na koniec KGHM jest znaczącym dostawcą kruszyw. Surowcem do ich produkcji jest żużel powstający z czasie wytopu miedzi. Dość twardy, sprzedawany w rożnej granulacji, żużel pomiedziowy składem chemicznym przypomina bazalt i gabro.

Roczna produkcja kruszyw w KGHM sięga 1,5 mln ton, a ich odbiorcami są największe w kraju firmy budowlane.