KGHM po trzech kwartałach ma lepsze wyniki niż przed rokiem

Największy producent miedzi w Europie KGHM podał wyniki finansowe po trzech kwartałach. Spółka zanotowała lepsze rezultaty niż rok wcześniej.

KGHM zanotował stabilna produkcję metali.

Firmie sprzyjały różnice kursowe.

Spółka będzie skupiała się na pozyskaniu źródeł czystej energii.

Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku metali przyczyniła się z kolei do wzrostu przychodów grupy kapitałowej KGHM (plus 18 proc.) w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody wyniosły niespełna 25,70 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to nieco ponad 21,73 mld zł.

Wyższy zysk netto firmy, stabilna produkcja metali

Poprawie uległ także wyniki netto. KGHM po trzech kwartałach obecnego roku zarobił na czysto prawie 5,27 mld zł. Rok wcześniej było to o 505 mln zł mniej

Jak tłumaczy spółka, poprawa nastąpiła w związku z m.in. wyższym wynikiem z różnic kursowych, zarazem przy niższym wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia i wyższym podatku CIT.

Pozytywny wpływ na wyniki firmy miały stabilne wyniki produkcyjne

Wyższą produkcję odnotowano w KGHM Polska Miedź, co jest wynikiem m.in. większej dostępności wsadów obcych oraz dyspozycyjności ciągów technologicznych. W Polskiej Miedzi, w porównaniu do 9 miesięcy roku ubiegłego, nastąpił także wzrost (o 1 proc.) produkcji srebra. Osiągnięty wynik to 1022 ton.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM w III kwartałach tego roku była nieznacznie niższa w stosunku do tego samego okresu 2021 roku i wyniosła 557 tys. ton.

KGHM utrzymuje stabilną produkcję miedzi z aktywów krajowych (górnicza 334,4 tys. ton; hutnicza 442,5 tys. ton).

KGHM będzie kontynuować projekty rozwojowe i energetyczne

Spółka kontynuuje kluczowe projekty, takie jak Program Udostępniania Złoża (zakończenie głębienia szybu GG-1). Kontynuowana była realizacja Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów na OUOW Żelazny Most.

KGHM podejmuje również liczne inicjatywy badawczo-rozwojowe dla zwiększenia efektywności głównego ciągu technologicznego KGHM. Miedziowa spółka realizuje Program Strategiczny Huta Hybrydowa Legnica oraz projekty eksploracyjne w Polsce, a także rozwojowe działania w aktywach zagranicznych.

Miedziowy gigant kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój energetyki jądrowej, słonecznej i wiatrowej. KGHM konsekwentnie rozwija projekty przyczyniające się do spadku emisji CO2. Od 2023 roku w kopalni Sierra Gorda 100 proc. energii elektrycznej będzie pochodzić z własnych źródeł OZE.