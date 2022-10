KGHM podał wyniki z trzeci kwartał

KGHM Polska Miedź zaprezentował wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe grupy za wrzesień 2022 roku. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku nastąpiła delikatna korekta dotycząca produkcja miedzi i srebra. Rośnie przy tym produkcja miedzi elektrolitycznej.

Produkcja miedzi płatnej grupy KGHM we wrześniu 2022 roku wyniosła 59,5 tys. ton. Spadek w relacji do września 2021 roku to 4,2 tys. ton (7 proc.) i dotyczył aktywów zagranicznych.

Sprzedaż miedzi grupy KGHM we wrześniu br. ukształtowała się na poziomie 61,5 tys. ton i była niższa o 4,7 tys. ton ( 7 proc.) w porównaniu do sprzedaży we wrześniu 2021 roku.

Sprzedaż srebra wyniosła 116,6 tony i była wyższa o 3,5 tony (o 3 proc.) od sprzedaży zrealizowanej we wrześniu ubiegłego roku.

Produkcja miedzi płatnej, srebra płatnego, TPM i molibdenu grupy KGHM

Produkcja miedzi płatnej grupy KGHM we wrześniu 2022 roku wyniosła 59,5 tys. ton. Spadek w relacji do września 2021 roku o 4,2 tys. ton (o 7 proc.) dotyczył aktywów zagranicznych, natomiast w KGHM Polska Miedź zanotowała niewielki wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej – poinformowano w komunikacie.

Produkcja srebra płatnego wyniosła 105 ton, a więc mniej o 1,3 tony (o 1 proc.) niż zrealizowano w analogicznym miesiącu 2021 roku.

Produkcja TPM wyniosła 15,9 tys. troz i kształtowała się o 1,9 tys. troz (o 11 proc.) poniżej poziomu zanotowanego rok wcześniej, głównie ze względu na spadek produkcji złota w KGHM International (kopalnia Robinson).

Produkcja molibdenu wyniosła 0,1 mln funtów, czyli o 1,1 mln funtów mniej niż we wrześniu 2021 roku. Istotny spadek produkcji wynika głównie z zaplanowanej eksploatacji stref wydobywczych (Sierra Gorda) o niższej zawartości tego pierwiastka. Niższy był również wolumen przerobu urobku oraz uzysk molibdenu.

Sprzedaż miedzi płatnej, srebra płatnego, TPM i molibdenu grupy KGHM

Sprzedaż miedzi grupy KGHM we wrześniu br. ukształtowała się na poziomie 61,5 tys. ton i była niższa o 4,7 tys. ton (o 7 proc.) w porównaniu do sprzedaży we wrześniu 2021 roku. Zmniejszenie jej poziomu spowodowane było przede wszystkim niższą sprzedażą miedzi pochodzącej z zagranicznych aktywów Grupy.

Sprzedaż srebra wyniosła 116,6 tony i była wyższa o 3,5 tony (o 3 proc.) od sprzedaży zrealizowanej we wrześniu ubiegłego roku. We wszystkich segmentach grupy sprzedaż srebra utrzymała się na podobnym poziomie.

Sprzedaż TPM wyniosła 17,2 tys. troz i była wyższa o 3,7 tys. troz (o 27 proc.) w stosunku do sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2021 roku. Wpływ na ten wynik miał znaczny wzrost sprzedaży TPM w KGHM Polska Miedź przy jednoczesnym spadku sprzedaży w KGHM International i w kopalni Sierra Gorda.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,3 mln funtów i była niższa o 0,4 mln funtów (o 57 proc.) niż we wrześniu 2021 roku. Jest to przede wszystkim efekt niższej sprzedaży molibdenu z Sierra Gorda we wrześniu 2022 roku – informuje zarząd spółki.