KGHM podał wyniki za pierwsze półrocze

KGHM w I półroczu 2023 r. zanotował 401 mln zł zysku netto, wobec 4,180 mld zł zysku netto w I półroczu 2022 r. - podała w czwartek (17 sierpnia) miedziowa spółka w raporcie półrocznym.

Zysk KGHM skurczył się o ponad 90 procent. Wśród czynników, które najbardziej rzutowały na spadek zysku netto, są koszty prowadzenia działalności operacyjnej.

Według prognoz rynkowych pierwsza połowa 2023 r. nie napawała optymizmem. Jednak zdaniem Tomasza Zdzikota, prezesa KGHM, dzięki skutecznemu zarządzaniu spółka osiąga swoje cele.

W tym roku firma planuje najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, które mają wynieść 3,250 mld zł, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne są planowane na poziomie 2,129 mld zł.

Przychody w grupie kapitałowej KGHM wyniosły 17,757 mld zł wobec 17,962 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego i spadły o 0,9 proc.

W porównaniu z sytuacją sprzed roku półroczny zysk netto KGHM skurczył się o 90,4 proc.

Wśród czynników, które najbardziej na to rzutowały są koszty prowadzenia działalności operacyjnej (- 1 mld 967 mln zł w stosunku do zysku za pierwsze półrocze 2022 r.) oraz pozostałe przychody (koszty) operacyjne (-2 mld 488 mln zł). Na wzrost kosztów wpłynęły m.in. wzrost świadczeń pracowniczych o 545 mln zł, usług obcych o 263 mln zł, podatku od wydobycia niektórych kopalino 320 mln zł oraz aktualizacji wartości zapasów o 191 mln zł. Swoje zrobił też spadek przychodów z umów z klientami (- 169 mln zł).

Produkcja górnicza miedzi w koncentracie wyniosła 202,3 tys. ton i była wyższa o blisko 2 proc. w stosunku do wyniku za I półrocze 2022 r. - podał KGHM w informacji prasowej. Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 295,8 tys. ton, wobec 296,3 tys. ton w I półroczu 2022 r.

Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 677,4 tony. Według KGHM, stanowi to najlepszy półroczny wynik do porównywalnego okresu od 2004 r.

Produkcja srebra metalicznego wyniosła 699 ton, czyli o 31 ton więcej niż w I półroczu 2022 r., i - jak podkreśliła spółka - była najwyższa w porównywalnym okresie od 2018 r.

Sytuacja na rynku lepsza od nienapawających optymizmem prognoz

Jak czytamy w sprawozdaniu zarządu, pierwotnie według prognoz rynkowych pierwsza połowa 2023 r. nie napawała optymizmem, jednak najważniejszym światowym gospodarkom udało się uniknąć głębokiej recesji, otarły się co najwyżej o recesję techniczną (czyli dwa kolejne kwartały spadku PKB). W ciągu minionych sześciu miesięcy zrealizował się scenariusz tzw. soft landing, nie można jednak jeszcze zakładać, że widmo recesji w Europie, Stanach Zjednoczonych lub Chinach zostało ostatecznie odegnane. Wyprzedzające wskaźniki ekonomiczne pozostają w trendzie spadkowym, a globalna gospodarka w dalszym ciągu mierzy się ze skutkami kryzysu energetycznego, którego skutki są szczególnie dotkliwe dla gospodarki europejskiej z powodu silnego uzależnienia od rosyjskich węglowodorów.

W ocenie zarządu KGHM pomimo spadków cen miedzi na giełdzie LME w pierwszych sześciu miesiącach (-15 proc.), sytuacja fundamentalna rynku jest stabilna.

W średnim terminie nowa produkcja górnicza z uruchamianych obecnie projektów oraz ewentualne spowolnienie gospodarcze może przesunąć bilans rynku w kierunku nadwyżki i wywoływać negatywną presję na ceny. Jednak w dłuższym terminie, po stronie podażowej, nadal aktualne pozostają istotne ograniczenia w postaci niewielkiej liczby nowych inwestycji w projekty górnicze na dalsze lata, planów podniesienia podatków od wydobycia kopalin w krajach o największym potencjale produkcyjnym oraz powszechnej tendencji zaostrzenia wymagań środowiskowych związanych polityką zrównoważonego rozwoju (ESG). W efekcie ograniczenia podażowe, wraz z silnym trendem ku elektromobilności i zielonej rewolucji wspierającym tempo przyrostu popytu na miedź, będą wsparciem dla cen miedzi.

- Dzięki skutecznemu zarządzaniu skoncentrowanemu na efektywności oraz optymalizacji kosztów osiągamy nasze cele. Pozwala to, mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, na utrzymanie mocnej pozycji na światowych rynkach, ale też na podejmowanie odważnych decyzji inwestycyjnych i poszukiwanie nowych kierunków biznesowych, jak budowa nowych szybów i Warzelni Soli w Zagłębiu Miedziowym. Dzięki różnorodnym działaniom w obszarze wydobycia, KGHM zapewnia bezpieczeństwo surowcowe kraju oraz jest filarem gospodarczym Polski - powiedział prezes KGHM Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie prasowym.

Najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych

Jak zaznaczyła spółka, w tym roku firma planuje najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, które mają wynieść 3,250 mld zł, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne są planowane na poziomie 2,129 mld zł.

- KGHM konsekwentnie realizuje plany dotyczący rozwoju, w tym Projekt Udostępniania Złoża, w ramach którego uruchomiono najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1 o głębokości 1348 m. Szyb w Kwielicach to jedna z najważniejszych inwestycji w historii miedziowego giganta oraz największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie. W czerwcu doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia szybu z Zakładami Górniczymi Rudna - czytamy w komunikacie.

Połączenie techniczne, czyli zbicie wyrobiskami od strony Zakładów Górniczych „Rudna” do szybu GG-1 udało się przeprowadzić 14 czerwca tego roku. Trwają tam teraz prace, które pozwolą na dostarczanie do wyrobisk górniczych nowych ilości świeżego powietrza. Zdecydowanie poprawi to warunki pracy pod ziemią.

Rozpoczęły się również pierwsze prace przy budowie 32 szybu KGHM, GG-2. Plac szybowy powstaje w okolicach miejscowości Słone w Zagłębiu Miedziowym. Na miejscu rozpoczęły się już wiercenia otworów podszybowych prowadzone przez spółkę z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź, PeBeKa. Obecnie trwa odwiert dwóch z trzech przewidzianych otworów. Ponadto równocześnie wykonywane są badania geologiczne realizowane przez KGHM Cuprum.

KGHM ogłosił w czerwcu, że przystępuje do opracowania studium wykonalności budowy nowoczesnej Warzelni Soli. Inwestycja ma charakter biznesowy i jednocześnie proekologiczny. Zmniejszy zasolenie wód technologicznych KGHM i pozwoli na uzyskanie neutralnej dla środowiska wody pozbawionej soli i zanieczyszczeń. Dodatkowo wyprodukowane zostanie do miliona ton soli warzonej rocznie oraz blisko 70 tys. ton nawozów dla rolnictwa. Z uwagi na dostępność mediów technicznych i energetycznych warzelnia ma być zbudowana przy Hucie Miedzi Głogów.

Miedziowy potentat kontynuuje prace nad dokumentacją wykonawczą dla Bazy Obrotu Złomem w programie Huta Hybrydowa Legnica oraz projektów eksploracyjnych w Polsce i rozwojowych w aktywach zagranicznych. Prowadzi też działania związane ze zwiększeniem produkcji energii ze źródeł własnych, w tym OZE, projektów związanych z energią słoneczną i wiatrową, oraz wodorem.