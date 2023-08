KGHM podpisał umowę za co najmniej 9,6 mld zł

KGHM podpisał długoterminową umowę sprzedaży z Grupą NKT. Polski koncern dostarczy do zakładów NKT walcówkę miedzianą. Wartość zawartej na lata 2023-2027 umowy to od 9,6 do 14,2 miliardów zł w zależności od realizowanych opcji.

- Czujemy satysfakcję ze współpracy z Grupą NKT, nasza walcówka trafi do jednego z liderów europejskiego rynku przewodów i kabli, który dostarcza kluczowe rozwiązania dla europejskiej transformacji energetycznej - mówi Tomasz Zdzikot, prezes KGHM.

- Cieszymy się, że poprzez zawarcie umowy ramowej na dostawy walcówki miedzianej na najbliższe lata możemy zacieśnić wieloletnią współpracę z KGHM. Co więcej, jesteśmy w stanie pozyskiwać miedź blisko miejsca, w którym jest ona potrzebna, a to wspiera nasze wysiłki na rzecz zmniejszenia wpływu naszej działalności na środowisko - przyznał Claes Westerlind, prezes i dyrektor generalny NKT.

Walcówka miedziana o średnicy 8 mm jest jednym z głównych produktów KGHM. Powstaje w procesie ciągłego topienia, odlewania i walcowania głównie z wykorzystaniem katod własnych, wytwarzanych w oddziałach KGHM Polska Miedź.

Huta Miedzi Cedynia produkuje walcówkę w pięciu klasach jakościowych, dopasowanych do różnych potrzeb klientów. Produkt znajduje zastosowanie głównie w przemyśle kablowym, elektromaszynowym oraz elektrotechnicznym. Rynek walcówki, ze względu na swoją charakterystykę, jest mocno konkurencyjny i wymagający.

W 2022 r. produkcja walcówki i drutu w KGHM Polska Miedź osiągnęła 284,8 tys. ton, co odpowiadało za blisko 11 proc. produkcji w Europie. Ten wynik plasuje spółkę w czołówce europejskich producentów tych półproduktów z miedzi.

NKT Group to firma założona w 1891 roku w Kopenhadze. Obecnie zatrudnia około 4,5 tys. osób. Jej ubiegłoroczne przychody sięgnęły 2,1 mld. Firma ma zakłady produkcyjne w Skandynawii, Niemczech, Czechach, Polsce i Wielkiej Brytanii.