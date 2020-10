KGHM Polska Miedź: produkcja miedzi poniżej planu, sprzedaż zgodnie z założeniami

W okresie styczeń-wrzesień 2020 produkcja miedzi w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź kształtowała się poniżej planu z uwagi na niższą produkcję górniczą, ograniczoną podaż złomów (I półrocze 2020 ) w KGHM Polska Miedź oraz niższą produkcję KGHM International Ltd. Wolumen sprzedaży miedzi zrealizowano zgodnie z założeniami budżetu - poinformował KGHM w komunikacie na temat wstępnych wyników produkcyjno-sprzedażowych za wrzesień 2020.

Sprzedaż srebra w grupie we wrześniu 2020 roku wyniosła 119,3 tony i była niższa o 22,7 tony (-16 proc.) w odniesieniu do sprzedaży wrześniowej z ubiegłego roku. Wynik ten związany był, jak podała KGHM Polska Miedź, przede wszystkim z niższą sprzedażą srebra z polskich aktywów produkcyjnych.Sprzedaż TPM wyniosła we wrześniu 9,3 tys. troz i była niższa o 17 tys. troz (-65 proc. ) w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie zeszłego roku. Za spadek odpowiada, jak podała miedziowy koncern, sprzedaż złota zrealizowana przez KGHM Polska.Ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie spółki za III kwartał 2020 roku.- W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. produkcja miedzi w grupie kapitałowej kształtowała się poniżej planu z uwagi na niższą produkcję górniczą, ograniczoną podaż złomów (I półrocze br.) w KGHM Polska Miedź oraz niższą produkcję KGHM International. Wolumen sprzedaży miedzi zrealizowano zgodnie z założeniami budżetu - stwierdził KGHM Polska Miedź.Spółka wskazała ponadto, że spadek produkcji i sprzedaży srebra w okresie I- IX 2020 w relacji do budżetu jest przede wszystkim skutkiem niższej zawartości srebra w urobku przerabianym w kraju, aw zakresie pozostałych głównych produktów budżet produkcyjny i sprzedażowy został zrealizowany z nadwyżką.KGHM Polska Miedź zaznaczyła, że ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie spółki za III kwartał 2020 roku.