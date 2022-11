KGHM Polska Miedź: Spowolnienie gospodarki nie wpłynie na naszą produkcję

Spowolnienie gospodarki nie wpłynie na naszą produkcję, ale zadajemy sobie pytania o popyt w Chinach – mówi prezes KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot.

"Jak na plany produkcji może ewentualnie wpłynąć spowolnienie gospodarcze czy wręcz recesja w niektórych krajach? Jaki to będzie miało wpływ na strategię?" - pyta "Dziennik Gazeta Prawna".

"To nie wpłynie na naszą produkcję. Nawet w czasach covidowych produkcja nie spadła, choć spowolnienie gospodarki może mieć wpływ na sprzedaż i na kierunek tej sprzedaży. Zawsze myślimy o rynku chińskim i to akurat w Chinach COVID-19 wraca. Więc zadajemy sobie pytania o popyt w tym kraju" - odpowiada Zdzikot.

A na pytanie, czy KGHM może być aktywny na rynku fuzji i przejęć, prezes podkreśla, że spółka jest zawsze otwarta na dobre projekty. Zaznacza, że muszą one pasować do modelu biznesu w KGHM i że ważna jest ich lokalizacja.

"W Polsce nie ma z tym problemu. Natomiast globalnie chcielibyśmy koncentrować się na tych lokalizacjach, które znamy, bezpiecznych gospodarczo czy politycznie, więc jeżeli byłyby atrakcyjne projekty, które będą pasowały - po pierwsze do naszego modelu biznesu, po drugie lokalizacyjnie, to czemu nie?" - mówi.

Dziennik dopytuje: "A co pan odpowiedziałby tym, którzy po przejęciach Orlenu rysują nowy scenariusz, w którym kolejny będzie KGHM?".

"Nie słyszałem o takich projektach. Kiedy się spotkam z Danielem (Obajtkiem - red.), to go zapytam. Nic mi nie mówił do tej pory" - zapewnia prezes KGHM.