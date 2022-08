KGHM pozbywa się kopalń. Liczy na zainteresowanie "dużych graczy"

Grupa KGHM porządkuje swoje zagraniczne aktywa. Przygotowuje się właśnie do sprzedaży kopalń w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie. Liczy na zainteresowanie tym projektem ze strony "dużych graczy górniczych". Chętnych zabrakło z kolei na zlokalizowaną w Stanach Zjednoczonych kopalnię Carlota. Trwają teraz analizy, czy proces sprzedaży aktywów zostanie powtórzony.

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody grupy kapitałowej KGHM wzrosły o 23,6 proc. w ujęciu rocznym, do 17,926 mld zł.

Zysk netto grupy kapitałowej w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł ponad 4 mld zł. W tym samym okresie zeszłego roku było to nieco ponad 2,8 mld zł.

Grupa KGHM przygotowuje się do sprzedaży kopalń w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie.

Grupa KGHM w ubiegłym roku ogłosiła plan skupienia się na krajowych aktywach. W jego ramach koncern postanowił pozbyć się niektórych zagranicznych projektów. Na sprzedaż trafiła kopalnia Franke w Chile, którą KGHM ostatecznie sprzedał w maju 2022 r. firmie Minera Las Cenizas za 25 mln dol.

Teraz polski koncern przygotowuje się do sprzedaży kopalń w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie. Z kolei proces sprzedaży kopalni Carlota w USA zakończył się bez złożenia ofert i nie ma decyzji, czy zostanie powtórzony.

- Dokonaliśmy sprzedaży kopalni Franke. Mamy jeszcze kopalnie w Zagłębiu Sudbury, które są przekwalifikowywane do zbycia. Porządkujemy tam układ właścicielski. Gdy zostanie to uporządkowane, grupa kopalń będzie wystawiona na sprzedaż. Aktywa mogą budzić zainteresowanie u dużych graczy górniczych zlokalizowanych w sąsiedztwie – wyjaśnia Andrzej Kensbok.

Chętnych zabrakło do kupna kopalni Carlota w Stanach Zjednoczonych. - Proces zakończył się bez złożenia wiążących ofert ze strony nabywców. Zastanawiamy się, czy proces ten powtórzyć. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale to aktywo w średnim okresie jest przeznaczone do sprzedaży - dodał Andrzej Kensbok.

W pierwszym półroczu 2022 roku produkcja miedzi płatnej w kopalni Carlota wyniosła 2,4 tys. ton, a w Zagłębiu Sudbury 0,9 tys. ton.

KGHM podał w raporcie, że średnie notowania miedzi cash settlement w pierwszym półroczu 2022 roku na LME wyniosły 9 761 dol. za tonę i były o ponad 7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku, kiedy wynosiły średnio 9 092 dol. za tonę.

KGHM szykuje się na czas większego pesymizmu

Jak informował 17 sierpnia portal WNP.PL, grupa kapitałowa KGHM uzyskała w pierwszym półroczu 2022 roku ponad 17,9 mld zł przychodów, w porównaniu do 14,5 mld zł w pierwszej połowie 2021 roku. Zysk netto ukształtował się na poziomie 4,18 mld zł, wobec nieco ponad 3,72 mld zł rok wcześniej.

- W porównaniu do poprzedniego roku utrzymaliśmy na tym samym poziomie zysk EBITDA, zaś zysk netto jest o 12 proc. wyższy. To satysfakcjonujące wyniki w kontekście sytuacji w Chinach, które prowadzą politykę „zero COVID-19”, co skutkuje mniejszą produkcją przemysłową i mniejszym chińskim eksportem, a także w sytuacji rosnących kosztów z powodu wyższych cen energii elektrycznej i takich paliw, jak gaz – ocenia Marcin Chludziński, prezes KGHM. - Liczymy, że polityka stymulacyjna Chin i innych krajów może spowodować utrzymanie się zarówno poziomu eksportu, jak i produkcji przemysłowej, a być może nawet przełamanie linii trendów w górę. Jednak podchodzimy do tego z ostrożnością. W czasach dużego optymizmu przygotowujemy się na ewentualne czasy większego pesymizmu – dodaje.

Czytaj: W KGHM trwa walka o miejsce w zarządzie. Prezes niezagrożony

Po pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody grupy kapitałowej KGHM wzrosły o 23,6 proc. w ujęciu rocznym, do 17,926 mld zł.

Jednocześnie koszty grupy w pierwszej połowie 2022 roku sięgnęły 14,895 mld zł i były wyższe niż w pierwszej połowie 2021 roku, gdy sięgały 11,7 mld zł.

"Zwiększenie kosztów podstawowej działalności to głównie wynik zwiększenia kosztów rodzajowych o 2 777 mln zł głównie w zakresie wzrostu kosztów materiałów i energii o 2 226 mln zł, kosztów świadczeń pracowniczych o 396 mln zł oraz usług obcych o 159 mln zł przy zmianie korekty z tytułu zmiany stanu produktów, produkcji w toku o 471 mln zł oraz korekty wytworzenia produktów na własne potrzeby o -139 mln zł" - wyjaśniła spółka w raporcie.

- Wzrost kosztów jest efektem zarówno zwiększenia zużycia wsadów obcych, które są droższe, jak i kosztów rodzajowych w dwóch obszarach. Są to koszty materiałowe oraz koszty energii, przy czym koszty materiałowe wzrosły dwukrotnie więcej niż koszty energii, które zwiększyły się o 330-350 mln zł w ujęciu półrocze do półrocza – komentuje Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu ds. finansowych. - Staramy się temu przeciwdziałać tam, gdzie jest to możliwe. Oszczędzamy zmniejszając zużycie gazu. Zaprzestaliśmy produkcji ciepła i energii elektrycznej na blokach gazowo-parowych w Polkowicach. Nasz obowiązek dostarczania miejskiego ciepła realizujemy poprzez ciepłownię węglową, dzięki czemu nie ponosimy wysokich kosztów zakupu gazu. Również od kilku miesięcy wstrzymaliśmy pracę agregatu topielno-rafinacyjnego WTR w Hucie Miedzi Legnica. Szacujemy, że planowane zużycie gazu na poziomie ok. 2,5 TWh ograniczymy do 1,8-1,9 TWh. Staramy się oszczędzać nie na cenie, bo jest to w obecne sytuacji niemożliwe, a na zużyciu – dodaje.

Skorygowana EBITDA grupy w pierwszej połowie tego roku wyniosła 5,309 mld zł wobec 5,313 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 4,18 mld zł, wobec 3,72 mld zł przed rokiem.

Zysk netto grupy kapitałowej w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł nieco ponad 3 mld zł. W tym samym okresie zeszłego roku było to nieco ponad 2,8 mld zł.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej grupy KGHM wyniosły w pierwszym półroczu 1,59 mld zł wobec 2,317 mld zł przed rokiem. W drugim kwartale wyniosły minus 135 mln zł, wobec plus 1,725 mld zł w pierwszym kwartale tego roku.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia grupy na koniec czerwca 2022 roku wyniosły 6,036 mld zł. Wysokość wolnych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów grupy wzrosła o 739 mln zł w stosunku do końca 2021 roku i 30 czerwca 2022 roku wyniosła 2,62 mld zł.

Nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły w pierwszym półroczu 1,129 mld zł i były o 9 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Czytaj: Dwie huty KGHM z pozytywnym wynikiem audytu w ramach międzynarodowego certyfikatu Copper Mark