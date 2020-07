KGHM rozpoczyna budowę farm fotowoltaicznych

Przy należącej do KGHM Hucie Miedzi Legnica powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 3 MW - pierwsza z cyklu inwestycji w fotowoltaikę, które chce przeprowadzić miedziowa spółka. Energia produkowana przez farmy będzie wykorzystywana przez należące do KGHM zakłady.

O rozpoczęciu pierwszej z cyklu inwestycji w budowę farm fotowoltaicznych poinformował w czwartek podczas konferencji prasowej w Hucie Miedzi Legnica prezes KGHM Marcin Chludziński.

- Tu niebawem zacznie się pierwsza z większych inwestycji, jeśli chodzi o energię z fotowoltaiki. Farma o mocy około 3 MW będzie realizowana przez należącą do KGHM spółkę ZANAM" - powiedział prezes. Chludziński dodał, że energia produkowana na famie będzie używana przez zakłady KGHM.

Prezes podkreślił, że transformacja energetyczna, niezależność energetyczna, zielona energia i tańsza energia to kluczowy wątek w rozwoju branży miedziowej w Europie. - To też kluczowy wątek w rozwoju naszej firmy i zmiany w podejście do zaopatrywania KGHM w energię - mówił.

Chludziński poinformował, że farmy fotowoltaiczne powstaną również w okolicach Huty Głogów i Lubina.



Prezes podkreślił, że dla KGHM energia, po pracy, jest kluczowym czynnikiem produkcji. "Zużywamy każdego roku 2,8 TWh prądu; 25 proc. w tej chwili pochodzi z naszych źródeł; (...) chcemy przy tym zwiększać naszą produkcję energii" - mówił Chludziński.

Dodał, że zgodnie z założeniami do 2030 r. KGHM chce zaspokajać 50 proc. zapotrzebowania na energię z własnych źródeł. "Cześć energii będzie pochodzić z fotowoltaiki, ale też z elektrowni wiatrowych. To się wpisuje w trend zielonej miedzi, czyli produkcji miedzi w oparciu o ekologiczne czynniki produkcji" - mówił.

Chudziński podkreślił, że inwestycje w fotowoltaikę oraz inne zielone źródła energii to "kroki niezbędne". "To są też kroki, które wpisują się w politykę rządu, i to są kroki, które przyniosą realne pieniądze i oszczędności dla całego KGHM" - powiedział.

Farmy fotowoltaiczne powstaną na gruntach należących do KGHM - to łącznie ponad 200 ha. Mają powstać trzy elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 13 MW. Oprócz Huty Miedzi Legnica, inwestycje planowane są przy Hucie Miedzi Głogów oraz na terenie Zakładu Hydrotechnicznego w miejscowości Obora koło Lubina.