KGHM ścinał koszty. Teraz będzie pod górkę

KGHM po trzech kwartałach pokazał dobre wyniki finansowe, ale nie może spocząć na laurach. Kluczem dla konkurencyjności firmy będzie dalsze zmniejszanie jej kosztów. A o to może być bardzo trudno.

Podwyżka być musi

Jak więc widać, Sierra Gorda w całym KGHM produkuje miedź najtaniej. Gdyby nie kwestia kredytów na budowę zakładu i potrzebnych w nim inwestycji, byłaby najbardziej dochodową kopalnią całego KGHM.Nic więc dziwnego, że wiceprezes ds. finansowych potentata Katarzyna Kreczmańska-Gigol ostrożnie prognozuje, że chilijska spółka nie będzie już potrzebowała wsparcia finansowego potentata, co więcej - w niedalekiej przyszłości w końcu zacznie się spłacać.Największym wyzwaniem dla spółki może być utrzymanie tempa spadku kosztu C1. Według naszych rozmówców firma ma coraz mniej możliwości, aby to zrobić, a zaczyna się dla niej okres wyzwań.Jednym z nich, jak przyznają analitycy, będzie kwestia podwyżek w KGHM Polska Miedź. Związki zawodowe w spółce to potężna siła, o czym przekonał się już nie jeden prezes KGHM.Podwyżka jest przesądzona, bo wynika to z porozumień zawartych między zarządem a związkami zawodowymi.- Dużo będzie zależało od tego, jaka będzie skala podwyżki. Nie ma szans, aby wycofać się z podjętych decyzji. Podwyżka płac raz zapisana obciąża już spółkę, nawet jeśli sytuacja makro się pogarsza. Stąd też jeśli zarządowi uda się powstrzymać „podwyżkowe” zapędy związkowców, to już to będzie sukcesem – mówi nam analityk oceniający sytuację w spółce.