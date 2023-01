KGHM sporo zyskuje na cennym metalu

Jest jednym z najważniejszych metali nieszlachetnych i w ciągu nieco ponad miesiąca jego cena wzrosła aż o 50 proc. Molibden to obecnie najbardziej poszukiwany metal. Zyskuje już na tym polski koncern KGHM.

Produkcja molibdenu jest mniejsza, niż oczekiwano.

Metalu dotykają te same problemy co miedzi.

Producenci molibdenu zyskują obecnie na wartości.

Molibden to srebrzystobiały metal. Charakteryzuje się bardzo dużą twardością i ma jedną z najwyższych temperatur topnienia spośród wszystkich pierwiastków.

Molibdenu poszukują przemysł stalowy i branża petrochemiczna

Ponad 2/3 produkcji molibdenu jest używane jako dodatek w stopach (w połączeniu z chromem stanowi materiał lekki i bardzo mocny). Dodatkowo stopy te są twarde.

Poza przemysłem stalowym branżą, która zużywa największe ilości molibdenu, jest przemysł naftowy. Tam wykorzystywany jest głównie w katalizatorach, zadaniem których jest odsiarczanie.

Dlaczego jednak molibden tak szybko drożeje? Aby to wyjaśnić, trzeba sprawdzić, skąd metal pochodzi.

W praktyce metal ten to uboczny produkt wydobycia miedzi. Ruda tego metalu znajduje się bowiem w złożach porfirowych miedzi. Produkując z takich złóż miedź, możemy wytwarzać zwykle także molibden. Tak jest na przykład w należącej do KGHM chilijskiej kopalni Sierra Gorda.

I to jest dobrym wstępem do wyjaśnienia, czemu molibdenu brakuje. Przypadek wspomnianego metalu jest niemal tożsamy z miedzią. W ostatnich latach branża górnicza stosunkowo mało inwestowała w nowe moce wytwórcze. W znacznej mierze odpowiadał za to koronawirus.

Jednak obecnie przyczyną mniejszej podaży nowych źródeł molibdenu są zawirowania w krajach andyjskich. Tamtejsze lewicowe rządy chcą, aby firmy górnicze płaciły wyższe podatki. Niektóre pomysły w praktyce zabiłyby dochodowość branży. Nic więc dziwnego, że nowych złóż miedzi, a co się z tym wiąże i molibdenu, nie ma zbyt wiele.

Brak molibdenu napędza cenę metalu, a perspektywy są słabe

Nic więc dziwnego, że metal drożeje. Obecnie funt molibdenu (ta jednostka wykorzystywana jest w rozliczeniach metalu) kosztuje nawet w dostawach spotowych około 32 dolarów (tona aż 70,5 tys. dol.). To aż o 50 proc. więcej niż na koniec listopada. W ogóle warto zauważyć, że molibden dość mocno wzrósł od czasu zapaści z 2015 roku. Wówczas cena funta metalu spadła do poziomu około 5 dol.

Analitycy obawiają się po prostu, że obecne kłopoty na rynku miedzi odbiją się także na podaży molibdenu. Jakby tego było mało, problemy stwarza geologia. Zasobność złóż miedzi w molibden w ostatnich latach wyraźnie spada, a firmy produkują metalu wyraźnie mniej.

- Przy ciągłych wyzwaniach produkcyjnych w Codelco, odpowiedzialnym za około 50 proc. chilijskich dostaw molibdenu, produkcja pozostaje znacznie poniżej średniej z pięciu lat – komentuje sytuację na rynku molibdenu firma analityczna BMO Capital Markets.

Dodatkowo problemy z podażą molibdenu zbiegają się ze spodziewanym wzrostem zapotrzebowania na niego.

Złagodzenie koronawirusowych obostrzeń w Chinach może rozpędzić tamtejszą gospodarkę. A to oznacza wzrost zapotrzebowania na molibden – podobnie jak i na wiele innych surowców.

Metal napędza ceny akcji miedziowych spółek, w tym KGHM

Wszystkie te problemy sprawiają, że molibden pospołu z miedzią odpowiada za ostatnie wzrosty notowań akcji producentów tych metali. I tak drugi co do wielkości dostawca molibdenu na światowe rynki, spółka Freeport-McMoran, tylko w miniony wtorek zyskała na wartości 4 proc. Ubiegłotygodniowy wzrost był zaś bardzo imponujący, bo wyniósł 16,8 proc. Podobne lub większe wzrosty zanotowały także inne spółki, jak np. Antofagasta.

Wzrost ceny molibdenu (podobnie jak i miedzi) może cieszyć nasz KGHM. Po kupnie kopalni Sierra Gorda spółka deklarowała, że to molibden wraz z miedzią będzie stanowił o sile finansowej firmy. Tak się nie stało, bo metal zaliczył spektakularny dołek.

Jednak teraz „twardy metal” zaczyna z miedzią pompować ceny akcji naszej spółki. Te tylko w tym roku wzrosły o około 20 proc. Za akcje firmy trzeba obecnie płacić ponad 150 zł. Oczywiście pomaga w tym rosnąca cena miedzi – przebiła barierę 9 tys. dol. za tonę, ale swój udział ma w tym także i molibden.

KGHM w kopalni Sierra Gorda może się obawiać jedynie geologii. Ta bywa kapryśna i dość nagle może się okazać, że produkcja molibdenu jest mniejsza, niż zakładano.