KGHM ustala szczegóły małego atomu z Amerykanami

Mały atom w Polsce nabiera tempa. Po Orlenie, który przedstawił pierwsze lokalizacje SMR-ów, teraz KGHM robi kolejny krok w stronę inwestycji w małe modułowe reaktory.

Przedstawiciele NuScale, amerykańskiej firmy rozwijająca małe reaktory modułowe (SMR) przyjechali z kilkudniową wizytą do Polski.

Pierwsze spotkanie odbyli z kadrą zarządzającą KGHM. W planach mają też rozmowy w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Nie ujawniono, czego dokładnie dotyczyły rozmowy, ale KGHM aktualnie jest na etapie prelicencjonowania technologii NuScale oraz szukania lokalizacji dla małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR).

– Jesteśmy w gronie firm z nowoczesnym podejściem do transformacji i rozwiązań proklimatycznych. Przyjęliśmy ambitną Politykę Klimatyczną, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez KGHM do 2050 roku. Do tego potrzebujemy wyzwań i projektów rozwojowych, jak budowa małej, modułowej elektrowni jądrowej. Krok po kroku realizujemy nasze założenia – mówi Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź, cytowany w komunikacie po spotkaniu z władzami NuScale.

Prezes KGHM dodał, że SMR-y będą w przyszłości gwarancją stabilności działania miedziowej spółki. Podkreślił, że transformacja energetyczna firmy w kierunku źródeł odnawialnych i reaktorów jądrowych będzie też istotnym elementem całego polskiego miksu energetycznego.

KGHM wybrał amerykańską technologię NuScale do budowy małej modułowej elektrowni jądrowej SMR

Przypomnijmy, KGHM w 2022 r. podpisał z amerykańskim przedsiębiorstwem NuScale Power LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne, stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR.

W kwietniu miedziowy gigant złożył w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla projektu budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. To pierwsza decyzja w systemie pozwoleń administracyjnych dla inwestycji w obiekty energetyki jądrowej w Polsce, o jaką może ubiegać się inwestor.

Jak tłumaczył podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Piotr Podgórski, dyrektor naczelny ds. transformacji KGHM Polska Miedź, inwestując w SMR-y miedzowy koncern stawia czoła podwójnemu wyzwaniu.

- Z jednej strony potrzebujemy niskoemisyjnej energii elektrycznej, z drugiej strony konieczna jest dekarbonizacja całego naszego procesu technologicznego. Odpowiedzią jest budowa sześciu modułów SMR według projektu amerykańskiej firmy NuScale - tłumaczył.

Trwa proces prelicencjonowania technologii NuScale i szukania lokalizacji dla SMR

Jak wyliczał, koncern obecnie prowadzi zainicjowany w ubiegłym roku proces prelicencjonowania, czyli uzyskania w Polsce akceptacji przez Państwową Agencję Atomistyki technologii NuScale Power. Równolegle trwa poszukiwanie odpowiedniej lokalizacji w Polsce pod tego typu inwestycję.

Z medialnych przecieków, dotyczących wizyty przedstawicieli NuScale w Polsce, wynikało, że właśnie tej ostatniej kwestii mają dotyczyć rozmowy z władzami KGHM. Oficjalnego potwierdzenia jednak nie ma, że właśnie o potencjalnych lokalizacjach dla małych reaktorów rozmawiano.

John Hopkins, prezes NuScale mówił za to, że bezpieczeństwo energetycznie stało się niezwykle istotne, w związku z sytuacją w centralnej i wschodniej Europie. Dodał, że zmiany klimatyczne i tematy dotyczące transformacji energetycznej wychodzą na pierwszy plan.

Amerykanie zaawansowani w pracach nad małymi reaktorami modułowymi

NuScale jako pierwszy i do tej pory jedyny dostawca technologii SMR otrzymał certyfikację dla modułu o mocy 50 MW od Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC). W styczniu br. NuScale wystąpił do NRC z wnioskiem o certyfikację modułu o mocy 77MW, którą ma otrzymać w 2024 r.

NuScale złożył już w grudniu 2022 roku pierwsze zamówienie na produkcję komponentów zbiorników ciśnieniowych, co stanowi wyraz znacznego zaawansowania tego dostawcy technologii w procesie jej faktycznego wdrożenia.

W maju 2023 r. na zlecenie NuScale firma Doosan Enerbility Co. Ltd rozpoczęła produkcję odkuwek dla pierwszej elektrowni VOYGR-6TM o mocy 462 MW, która ma powstać w Stanach Zjednoczonych w stanie Idaho dla Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS).

Orlen wytypował już pierwsze lokalizacje dla swoich SMR-ów

Na technologię SMR mocno stawia także Orlen, który wraz z grupą Synthos Michała Sołowowa chce wybudować kilkadziesiąt małych reaktorów modułowych w oparciu o technologię GE Hitachi.

Miesiąc temu poznaliśmy pierwszych siedem lokalizacji, które analizowane są pod kątem tego typu inwestycji. To Włocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy, Stalowa Wola.

Orlen Synthos Green Energy, czyli atomowa spółka Orlenu i Synthosa, w najbliższych dniach ma złożyć pierwsze decyzje zasadnicze i w ten sposób rozpocząć oficjalny proces zdobywania zgód i pozwoleń na lokalizowanie małych reaktorów modułowych SMR w pierwszych lokalizacjach, o czym mówił WNP.PL prezes tej spółki Dawid Jackiewicz.