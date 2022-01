KGHM: w miedzi słaby grudzień w dobrym 2021 roku

W grupie KGHM w grudniu 2021 sprzedaż miedzi wyniosła 58,4 tys. ton i była niższa o 17,4 tys. ton wobec sprzedaży w grudniu 2020 roku, co stanowi spadek o 23 proc. rok do roku. Mimo tak znaczącego spadku pod koniec roku, poziom sprzedaży w całym 2021 roku był wyższy niż w poprzednim roku o 14,7 tys. ton - podała KGHM Polska Miedź w raporcie.

-Mimo tak znaczącego spadku sprzedaży miedzi w grudniu 2021 roku w relacji do grudnia 2020 roku, poziom sprzedaży w całym roku 2021 był wyższy niż w poprzednim roku, o 14,7 tys. ton- podała KGHM Polska Miedź.Sprzedaż srebra w grudniu 2021 wyniosła 86,7 tony i była niższa o 74,4 tony od sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2020 roku (-46 proc.). KGHM podała, że za wynik ten odpowiada „przede wszystkim niższa sprzedaż srebra z polskich aktywów produkcyjnych”. Wzrost sprzedaży zanotowano natomiast w KGHM International Ltd. (+43 proc. ) oraz w kopalni Sierra Gorda (+25 proc.).Z kolei sprzedaż TPM w grudniu 2021 wyniosła 10,7 tys. troz i była niższa o 7,2 tys. troz (-40 proc. ) od poziomu sprzedaży w grudniu 2020 roku. Jest to efekt niższej sprzedaży odnotowany przez KGHM Polska Miedź (-57 proc. ) oraz KGHM International Ltd. (-41 proc.). Wyższa sprzedaż została odnotowana w kopalni Sierra Gorda (+28 proc.).Sprzedaż molibdenu w grudniu 2021 wyniosła 0,7 mln funtów i była niższa o 0,4 mln funtów (-36 proc. ) w odniesieniu do grudnia 2020 roku. Spadek sprzedaży molibdenu zanotowała kopalnia Sierra Gorda oraz aktywa KGHM International Ltd.Ostateczne kwartalne oraz roczne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2021 rok.