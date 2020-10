KGHM: W naszym szpitalu uruchomiono już 50 łóżek covidowych

W Miedziowym Centrum Zdrowia, które jest spółką zależną KGHM Polska Miedź S.A., uruchomiono 50 łóżek covidowych. Nie ma jeszcze decyzji związanych z budową szpitala tymczasowego przez KGHM.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że premier Mateusz Morawiecki podpisał dzisiaj w nocy sześć decyzji administracyjnych zobowiązujących duże spółki Skarbu Państwa, albo takie, w których SP ma większościowy udział, do budowy kolejnych szpitali tymczasowych na ponad 3 tys. miejsc dla pacjentów covidowych.

Rzecznik KGHM Polska Miedź S.A. Lidia Marcinkowska-Bartkowiak powiedziała, że dokument jeszcze nie dotarł do firmy i nie zapadły też jeszcze żadne decyzje związane z budową szpitala tymczasowego.

"Chcę dodać, że w tych trudnych czasach pomagamy jak tylko możemy. W naszym szpitalu, który jest spółką zależną KGHM, uruchomiono już 50 łóżek covidowych. Pomagamy również poprzez naszą fundację i to są duże środki" - powiedziała rzecznik.

"Sytuacja związana z koronawirusem wymaga od nas szczególnej mobilizacji. Uruchamiany w Zagłębiu Miedziowym specjalny oddział dla pacjentów z COVID-19 posłuży całemu Zagłębiu Miedziowemu. Bardzo dziękuję personelowi MCZ za szybkie działanie" - powiedział prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński.

"Miedziowe Centrum Zdrowia przygotowywało się do nawrotu epidemii od miesięcy. Informatyzacja usług, czyli e-zwolnienia, e-recepty, e-skierowania pomagają w ograniczeniu kontaktów. Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, w szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów. Mieszkańcy mają możliwość założenia kont w systemie e-Pacjent w Rejestracji w Przychodniach Lekarskich MCZ oraz możliwość umówienia wizyty za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej szpitala" - informuje spółka.Reorganizacja dotyczy także samego szpitala MCZ w Lubinie. W listopadzie zostanie uruchomiony zmodernizowany i powiększony Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Kolejne inwestycje to także zmodernizowanie Oddziału Gastroenterologii i Pracowni Endoskopowych oraz oddanie do użytku sali hybrydowej dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Kardiologii.KGHM przystąpił do rządowego programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. Miedziowa spółka, przy wsparciu wolontariuszy, regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Caritasu i lokalnych NGOs, przygotował plan działań zwiększający bezpieczeństwo seniorów. Firma przekaże osobom starszym pakiety ze środkami bezpieczeństwa, w tym środkami do dezynfekcji. Najbardziej potrzebujący otrzymają żywność. Przewidziano także zdalne wsparcie psychologów.