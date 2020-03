KGHM wchodzi w fotowoltaikę

W kwietniu wystartujemy z pierwszą naszą inwestycją w fotowoltaikę. To będzie farma PV o mocy 3 MW. Później, sukcesywnie będziemy budować kolejne farmy PV. Niektóre z terenów, na których można lokować farmy PV, są również przedmiotem naszych analiz pod kątem budowy źródeł wiatrowych. Nie wykluczamy inwestycji w energetykę wiatrową - mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź.

Gdyśmy mieli problem z ekonomiką własnych źródeł wytwarzania energii, to byśmy ich nie budowali. Na obecnym technologicznym etapie rozwoju fotowoltaika zapewnia energię po konkurencyjnych kosztach. Dla nas w inwestycjach we własne źródła energii liczy się przede wszystkim opłacalność.O rozwoju źródeł gazowych nie mogę teraz powiedzieć nic zobowiązującego, bo właśnie nie mamy pewności, czy ze względów regulacyjnych to naprawdę atrakcyjny ekonomicznie kierunek rozwoju. Natomiast zupełnie nic nie wskazuje na to, żeby OZE miały natrafić na bariery regulacyjne.Niektóre z terenów, na których można lokować farmy PV, są również przedmiotem naszych analiz pod kątem budowy źródeł wiatrowych. Nie wykluczamy inwestycji w energetykę wiatrową. Dla nas kluczowe jest, żeby nasze źródła energii były blisko źródeł odbioru, czyli naszych zakładów. Chcemy zużywać energię z OZE na własne potrzeby i pod tym kątem szukamy rozwiązań w ramach grupy, a nie rozwiązań związanych z oddawaniem energii do sieci.Uważam, że problemy formalno-prawne ograniczające dostęp przemysłu do energii z OZE są do pokonania i zostaną rozwiązane. Mamy w Polsce politykę, która ma promować źródła zielonej energii, więc takie inwestycje, jakie realizujemy i rozważamy, są po prostu potrzebne nie tylko biznesowi.Kwestia tego, z czego się produkuje, z wykorzystaniem jakich czynników produkcji, to w przemyśle w ogóle temat ważny. Zielona miedź, czyli produkcja miedzi z wykorzystaniem OZE, to hasło, które zaczyna też być hasłem biznesowym. W przyszłości sposób produkcji miedzi może mieć wpływ na pozycję rynkową wytwórców. Rozwój własnych OZE jest też z tego powodu dla nas atrakcyjny. Chcemy się wpisać w „zieloną miedź".Jeśli chodzi o ewentualne zmiany w EU ETS, to teraz koncentrujemy swoje starania na tym, żebyśmy zostali umieszczeni na unijnej liście sektorów energochłonnych uprawnionych do rekompensat kosztów pośrednich w latach 2021-2030,. Na przedstawionym przez KE projekcie listy branż nie znalazły się produkcja hutnicza miedzi ani górnictwo metali nieżelaznych.Rekompensata kosztów pośrednich to rekompensata z tytułu wzrostu cen prądu wynikających z kolei ze wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. Dla nas, jako dużego konsumenta energii, koszty prądu mają istotne znaczenie, więc zabiegamy o rekompensaty, ale nie tylko o koszty produkcji chodzi.Sektor miedzi odpowiada za 0,4 proc. emisji CO2 w Europie, a jednocześnie wiele wnosi w zieloną transformację. Miedź jest potrzebna do produkcji turbin wiatrowych, czy farm PV. Nie można ekonomicznie stygmatyzować sektora, który jest jednocześnie podstawą zielonej transformacji energetycznej w Europie.To jest pytanie do Komisji Europejskiej. Ja mogę powiedzieć, że nasze argumenty za utrzymaniem prawa sektora miedziowego do rekompensat spotykają się z dużą otwartością. W walce o rekompensaty udało nam się zbudować koalicję międzynarodową. Działamy razem z niemiecką firmą Aurubis i szwedzką Boliden, które mają huty miedzi. Rekompensaty dla sektora miedzi to nie tylko polska sprawa.Nie mogę podać szczegółów, bo to tajemnica przedsiębiorstwa, ale chodzi o rekompensaty na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Oznacza to, że w wieloletniej perspektywie chodzi o znaczne nawet dla KGHM kwoty. Są takie sprawy i rekompensaty do nich należą, że trzeba mieć wolę walki i starać się wygrywać.W obszarze kosztów energii rekompensaty to sprawa ważna, ale zarazem w jakiejś mierze doraźna i przez to nie najważniejsza. Najważniejsze jest to, żebyśmy mogli zaopatrywać się w energię elektryczną z wykorzystaniem własnych źródeł jak najbardziej optymalnie kosztowo w długiej perspektywie czasowej. I to jest główny temat jaki nas teraz strategicznie zajmuje. KGHM może produkować miedź w Polsce jeszcze przez 30-40 lat, a po otrzymaniu nowych koncesji – o które niezmiennie się staramy – znacznie dłużej.