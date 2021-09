KGHM wciąż bez partnera w kluczowej kopalni. Co się stało w Chile?

Niedługo minie rok, odkąd japoński partner KGHM w kopalni Sierra Gorda zapowiedział chęć pozbycia się swoich udziałów w zakładzie. Mimo wystawienia ich na sprzedaż jak dotychczas nie znaleziono nabywcy. Pomimo bardzo dobrych wyników kopalni ich kupnem nie jest zainteresowany także KGHM.

Kwestia ceny

Jak informuje Paweł Gruz, wiceprezes ds. aktywów zagranicznych: spółka nie jest tym zainteresowana.Czy takie stanowisko KGHM powinno dziwić? Trzeba je traktować jako zwykłe podejście biznesowe. Nawet największe spółki górnicze bardzo rzadko decydują się na wyłączność w górniczych aktywach. Zwykle ma to miejsce, gdy spółka ma jako głównego akcjonariusza państwo i dotyczy to aktywów na terenie tego państwa. Przykładem mogą być kopalnie KGHM czy CODELCO (chilijski państwowy producent miedzi – największy w branży).Dobrym przykładem partycypacji może być największa kopalnia miedzi na świecie Escondida (produkuje więcej metalu niż cały KGHM). W 57,5 proc. właścicielem zakładu jest największy koncern górniczy na świecie BHP. 30 proc. ma inny górniczy gigant Rio Tinto. Pozostałe 12,5 proc. jest we władaniu dwóch spółek z Japonii. Obie zostały powołane właśnie do przejęcia kontroli nad częścią kopalni i w obu udziałowcami jest kilka podmiotów. Jak więc widać, obowiązuje zasada nie wkładania wszystkich jaj do jednego koszyka.Niechęć firm górniczych do partycypowania w projektach jako jedyny właściciel jest zrozumiała. Chodzi głownie o zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. Kopalnie może dotknąć klęska żywiołowa, mogą też ucierpieć z przyczyn politycznych. Tak było na przykład z kopalnią Grasberg w Nowej Gwinei. Z przyczyn politycznych kontrolę nad zakładem na rzecz rządu Indonezji stracił amerykański koncern Freeport-McMoRan.Według naszych rozmówców mimo spodziewanych zawirowań w chilijskim prawie górniczym Sumitomo sprzeda swoje udziały. Jednak zapytane przez nas osoby nie chcą powiedzieć, ile mniejszościowy pakiet w Sierra Gorda może być warty.W grę wchodzą tu miliardowe kwoty. Ile będzie tych miliardów, zależy od ostatecznego kształtu nowych przepisów podatkowych. Może się okazać, że po zmianach w podatkach Sierra Gorda nie będzie już aż tak atrakcyjnym aktywem. To oznaczałoby spadek wyceny zakładu.Według naszych rozmówców nie można wykluczyć także, że nie dojdzie w ogóle do transakcji. Sumitomo może policzyć, że sprzedaż zakładu mu się nie opłacaci.