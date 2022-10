KGHM widzi bezpieczeństwo energetyczne w małych reaktorach i OZE

KGHM planuje zainstalować małe reaktory modułowe (SMR) o łącznej mocy 462 MW. - Zależy nam na stabilnym źródle energii, ponieważ nasz ciąg technologiczny wymaga stałego zasilania - mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Podgórski, dyrektor naczelny ds. transformacji KGHM.

Celem strategiczny KGHM? Do 2030 roku zaspokoić zapotrzebowanie na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych, w tym z OZE.

W przypadku zabezpieczenia potrzeb GK KGHM i wytwarzania nadwyżek zakładana jest sprzedaż zielonej energii na rynek.

KGHM Polska Miedź i SN Nuclearelectrica ogłosiły podpisanie memorandum o współpracy w sprawie rozwoju projektów małych reaktorów modułowych (SMR). Wcześniej wniosek dotyczący SMR trafił do Państwowej Agencji Atomistyki. Powiedzmy coś o tej technologii...

- Baza danych AURIS Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej uwzględnia ponad 70 projektów małych modularnych reaktorów jądrowych rozwijanych obecnie na świecie. Spośród nich jedynie jedna technologia - przedsiębiorstwa NuScale Power - zyskała certyfikację (Standard Design Approval) Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego. Większościowym udziałowcem NuScale Power, które od maja tego roku jest notowane na nowojorskiej giełdzie, jest jedno z największych przedsiębiorstw inżynieryjno-budowlanych na świecie – Fluor Corporation.

Innymi udziałowcami NuScale Power pozostają m.in. Japoński Bank Współpracy Międzynarodowej i koreańska firma Doosan, która będzie wykuwać zintegrowane zbiorniki ciśnieniowe reaktora.

Dla KGHM ważne jest uzyskanie w ciągu najbliższych miesięcy potwierdzenia, że ta technologia jest także akceptowana z punktu widzenia polskich regulacji prawnych. Będzie to stanowiło podstawę do kolejnego kroku, czyli wstępnej decyzji inwestycyjnej.

Małe reaktory modułowe – stabilne źródło energii

Czego dotyczy projekt KGHM?

- KGHM planuje zainstalować 6 modułów po 77 MWe, co daje łącznie 462 MW mocy zainstalowanej. Taka moc pokryłaby obecne, jak i przyszłe zapotrzebowanie na energię elektryczną, które będzie większe z racji tego, że mamy nowe koncesje i nowe miejsca wydobycia.

Realizujemy ten projekt jednocześnie z pozostałymi projektami w nowe źródła wytwarzania energii elektrycznej. Nawet jeśli nie otrzymalibyśmy zakładanej liczby pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku lub wystąpiłyby inne opóźnienia inwestycyjne niezależne od nas, gwarantuje nam to ciągłość produkcyjną.

Zależy nam na stabilnym źródle energii, ponieważ nasz ciąg technologiczny wymaga stałego zasilania. Odnawialne źródła energii są również potrzebne, ale należy pamiętać, iż charakteryzują się one niestabilnością - ze względu na zmienne warunki pogodowe, a obecnie dostępne technologie nie pozwalają na wielkoskalowe magazynowanie energii elektrycznej.

Bez tych inwestycji może być w przyszłości problem z pokryciem zapotrzebowania firmy na energię?

- KGHM obecnie jest drugim odbiorcą energii elektrycznej w Polsce (pierwszym są firmy kolejowe, uwzględniając wszystkie spółki w Polsce).

Dla zachowania ciągłości procesu technologicznego, począwszy od kopalni, poprzez proces flotacji, a na hutach kończąc, konsumpcja energetyczna naszej spółki wynosi 2,9 TWh. Może to nic nie mówi, dla zobrazowania dodam, że 2,5 TWh zużywa miasto Wrocław...

Dysponujemy oczywiście własnymi źródłami energii, które zapewniają nam ok. 400 MWh. Nasza spółka Energetyka produkuje, przesyła oraz dystrybuuje ciepło i energię elektryczną z bloków zasilanych węglem; mamy też własne bloki gazowo-parowe. Brakującą część energii kupujemy na rynku w ilościach uzależnionych od zapotrzebowania.

Budowa własnych źródeł energii odnawialnej i transakcje M&A

Stąd wzięło się przyspieszenie transformacji energetycznej?

- Cofnijmy się do 2021 roku. W listopadzie odbył się światowy szczyt klimatyczny w Glasgow. Celem, który mu przyświecał, było ograniczenie emisji dwutlenku węgla i rozwój odnawialnych źródeł energii.

Patrząc z tej perspektywy na długoterminowy rozwój KGHM i uwzględniając, że mamy kolejne koncesje na kopalnie i chcemy zwiększyć wydobycie i przetwórstwo miedzi, złota, srebra oraz innych metali, potrzebujemy odnawialnych źródeł energii albo takich, które są akceptowane, niewęglowe. Stąd wzięła się decyzja w zeszłym roku o transformacji energetycznej - bez względu na sytuację, jaką mamy dzisiaj w kontekście wojny na Ukrainie.

Z jednej strony są to poszukiwania możliwości budowy własnych źródeł energii odnawialnej z wykorzystaniem nieruchomości, którymi dysponuje grupa kapitałowa KGHM, zarówno w kontekście budowy własnych farm fotowoltaicznych, jak i analizy potencjału naszych lokalizacji pod kątem budowy farm wiatrowych – w przypadku zliberalizowania przepisów „ustawy odległościowej”.

Z drugiej strony planujemy kupować projekty z rynku w ramach transakcji M&A, której przedmiotem będą spółki posiadające projekty budowy farm lub już funkcjonujące instalacje.

Zamierzamy rozwijać morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Złożyliśmy w tej sprawie - razem z naszym partnerem zagranicznym, francuskim gigantem multienergetycznym Total Energies - siedem wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.

Zakładamy także, że będą lepsze możliwości budowania na większą skalę farm wiatrowych na lądzie.

Szukając natomiast pewnego i stałego źródła energii, skierowaliśmy wzrok na tzw. małe, modułowe reaktory jądrowe SMR (Small Modular Reactors).

Transformacja energetyczna – dywersyfikacja źródeł energii w trzech etapach

W jaki sposób ma przebiegać transformacja energetyczna?

- Celem strategicznym KGHM jest, by do 2030 roku zaspokoić zapotrzebowanie na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych, w tym z OZE, a także do roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną i zaspokojenie potrzeb energetycznych wyłącznie z własnych źródeł bezemisyjnych i niskoemisyjnych.

Dywersyfikujemy swoje źródła energii w trzech etapach. Patrząc długoterminowo, w perspektywie do 2029 roku, trwa proces pre-licencjonowania, czyli uzyskania w Polsce akceptacji przez Państwową Agencję Atomistyki technologii przedsiębiorstwa NuScale Power.

Sposób budowy dużych elektrowni atomowych znany jest na świecie już od lat 60., teraz mówimy natomiast o konstrukcji modularnej, przenoszonej z technologii okrętów podwodnych. Dzięki niej można w małej skali budować mniejsze moduły, dając możliwości kupna i eksploatacji elektrowni jądrowej takim firmom, jak nasza.

Równolegle prowadzimy program związany z farmami wiatrowymi na morzu i jednocześnie realizujemy własne projekty inwestycyjne oraz angażujemy się w procesy kupowania gotowych projektów z rynku.

Na jakim etapie są wiatraki i fotowoltaika?

- Jeśli chodzi o energię z wiatru, w planach mamy siedem lokalizacji, na które złożyliśmy aplikacje do Ministerstwa Infrastruktury. Uznaliśmy, że są one z naszego punktu widzenia efektywne i warto się o nie starać. Teraz czekamy na decyzje. Zakładamy, że będą one podjęte na przełomie tego i kolejnego roku.

Jeżeli chodzi o budowę farm wiatrowych na lądzie, to - z uwagi na obowiązujące ograniczenia wynikające z ustawy odległościowej - myślimy o ich pozyskiwaniu w ramach transakcji fuzji i przejęć. Jednocześnie prowadzimy analizę naszych nieruchomości pod kątem budowy farm wiatrowych, w przypadku spodziewanej liberalizacji przepisów.

W przypadku fotowoltaiki realizujemy obecnie 10 projektów budowy farm fotowoltaicznych, a w najbliższym czasie powinno być ich kilkanaście. Biorąc pod uwagę posiadane zasoby nieruchomościowe, KGHM dysponuje potencjałem lokalizacyjnym budowy wielkoskalowych farm fotowoltaicznych o mocy kilkudziesięciu, a nawet ponad 100 MWp mocy.

Działalność na rynku energii i korzyści społeczne z transformacji

Czy jest w planach działalność na rynku energii, jej sprzedaż zewnętrznym odbiorcom?

- W ramach przyjętej strategii zakładamy dążenie do zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną z własnych źródeł emisyjnych i bezemisyjnych.

W przypadku zabezpieczenia potrzeb GK KGHM i produkcji nadwyżek, zakładana jest sprzedaż zielonej energii na rynek. Dziś jednak, uwzględniając nasze potrzeby, podchodzimy do tego ostrożnie.

Jakie korzyści niesie ze sobą taka transformacja energetyczna?

- Podkreśliłbym dwa aspekty, które może nie są bezpośrednio związane wyłącznie z KGHM. Pierwszy to właśnie możliwość użycia nadwyżki energii elektrycznej przez innych odbiorców – mogą być to zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy. Drugą bardzo ważną - moim zdaniem - kwestią jest przyczynianie się do wykształcenia i wyszkolenia kadry bezpośrednio pracującej w tego typu obiektach i w całym otoczeniu biznesowym.

Stwarzamy zupełnie nową sytuację i - tym samym - wspieramy powstający rynek pracy w obszarze energetyki jądrowej. Szacuje się, że może powstać nawet kilka tysięcy nowych miejsc zatrudnienia. Wytwarza się w Polsce zupełnie nowy segment biznesowy, za nami pójdą bowiem inni.

Zainteresowanie technologią SMR rośnie i będzie coraz większe zapotrzebowanie na pracowników w całym nowym biznesie związanym z łańcuchem dostaw dla tego typu elektrowni, ich budową, a potem eksploatacją i serwisowaniem.