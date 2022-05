KGHM właśnie pobił historyczny rekord

Nasz miedziowy potentat podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku, notując historyczny rekord. KGHM sprzyjały wysokie ceny miedzi, co wykorzystywał zwiększając produkcję.

Firma KGHM Polska Miedź w I kwartale 2022 roku zwiększyła przychody i zysk netto.

Firma przygotowuje się do zmian na rynku i nowych oczekiwań klientów.

Produkcja miedzi w spółce była większa niż przed rokiem.

Zysk netto firmy wyniósł prawie 1,9 mld zł, podczas gdy przed rokiem było to nieco ponad 1,36 mld zł.

Najwyższy historycznie, w ujęciu kwartalnym, zysk EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) grupy kapitałowej wzrósł w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku o 20 proc. i wyniosła 3133 mln zł. Przychody Spółki sięgnęły 8993 mln zł, czyli więcej o 33 proc. w odniesieniu do I kwartału roku 2021. Wzrost skorygowanego wyniku EBITDA w relacji do I kwartału 2021 roku wyniósł 20 proc.

Warto podkreślić, że w przypadku kopalni Sierra Gorda miały na to wpływ m.in. wyższe przychody ze sprzedaży miedzi związane ze wzrostem notowań oraz wyższym wolumenem sprzedaży. Istotna poprawa w zakresie EBIDTA wpłynęła na wynik netto Grupy, który wzrósł o 39 proc. w porównaniu do pierwszych miesięcy ubiegłego roku.

Aktualizacja strategii bez negatywnego wpływu Ukrainy

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku KGHM zaczął realizować zatwierdzoną w styczniu 2022 r. „Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040”.

Strategia przedstawiona została przez pryzmat pięciu strategicznych kierunków rozwoju (elastyczność, efektywność, ekologia, e-przemysł oraz energia). Po zakończeniu procesu operacjonalizacji prawdopodobnie raportowana będzie w oparciu o filary strategiczne.

- Realizując strategię, spółka dążyła do utrzymywania stabilnego poziomu produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziomu kosztów, gwarantujących bezpieczeństwo finansowe, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju - czytamy w raporcie spółki.

Co ważne w kontekście wpływu konfliktu w Ukrainie na realizację strategii, nie odnotowano i nie przewiduje się istotnych negatywnych konsekwencji. Ryzyko zakłócenia ciągłości działalności Grupy Kapitałowej oceniane jest jako niskie. Potencjalnie negatywne, mogą okazać się rosnące ceny towarów i usług, które mogą przełożyć się na wzrost ogólnych kosztów realizacji strategii, jednak nie stanowią aktualnie przeszkody dla jej realizacji.

Większa produkcja

W I kwartale 2022 roku bardzo dobrze wyglądała produkcja górnicza. W kraju firma wyprodukowała 114,4 tys. ton miedzi. Produkcja miedzi płatnej za granicą w I kwartale 2022 r. wyniosła: w Sierra Gorda: 23,9 tys. ton (wartość dla 55 proc. udziałów); kopalnia Robinson: 14,3 tys. ton; kopalnia Carlota: 1,2 tys. ton; zakład Franke: 2,3 tys. ton; a w Zagłębiu Sudbury: 0,4 tys. ton. Produkcja hutnicza wyniosła 151,1 tys. ton. Produkcja srebra wyniosła zaś 348 ton.

Oznacza to, że na krajowym podwórku w okresie 3 miesięcy 2022 r. odnotowano wzrost wydobycia rudy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 280,0 tys. ton wagi suchej. Zawartość miedzi w urobku nieznacznie obniżyła się co wynika z mniejszej zasobności eksploatowanego złoża.

Także produkcja miedzi w segmencie KGHM International w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 18,2 tys. ton i była wyższa od poziomu zrealizowanego w analogicznym okresie 2021 roku o 2,0 tys. ton.

Ponadto chilijska kopalnia Sierra Gorda zwiększyła produkcję miedzi w porównaniu do produkcji zrealizowanej w I kwartale 2021 r. o 4 proc. około 1,8 tys. ton.