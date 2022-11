KGHM wykopał najgłębszy szyb w Europie

Zakończyło się zgłębienie kluczowego dla przyszłości KGHM szybu. Przy okazji pobito europejski rekord głębokości tego typu budowli – to teraz 1342,2 m.

Ukończony szyb pozwoli na wydajniejszą pracę górników.

Budowa nie była łatwa - ze względu na zagrożenie wodne.

Nowe złoże zapewni pracę KGHM na lata.

Dla KGHM obszar Głogów Głęboki Przemysłowy to przyszłość spółki w Polsce. Należy pamiętać, że jak na warunki branży miedziowej, nasze kopalnie to staruszki. Ich historia sięga 60 lat.

Wiąże się to ze schodzeniem w głąb i pokonywaniem kolejnych barier. Dość powiedzieć, że na początku miedź wydobywano z głębokości mniejszej niż pół kilometra, a teraz o 800 metrów większej...

Trudna droga do rekordowej głębokości, problemem była woda

Udostępniane są także nowe złoża, a kluczowym ich elementem pozostają nowe szyby. Rekordzistą wśród nich jest szyb GG-1. Co prawda, już obecnie trwa wydobycie, ale do złoża dociera się z innych obszarów. To powoduje wysokie koszty produkcji. Pierwsze prace i mrożenie górotworu w szybie GG-1 ruszyło w 2011 roku. Sam szyb zaczęto drążyć przed dziewięcioma laty. Do głębokości nieco ponad 710 m budowniczowie doszli w 2016 roku.

Ze względu na trudne warunki geologiczne – ryzyko zalania – musiano użyć podczas głównej budowy pierścieni tubingowych. Kluczowy był także wydajny system odwadniania.

Obecnie generalny wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa prowadzi prace wykończeniowe. Jednak samo drążenie i właściwa budowa szybu zostały zakończone.

Choć w warunkach europejskich głębokość ponad 1,34 km robi wrażenie, to na tle innych kopalń na świecie nie jest już ona aż tak szokująca. W końcu w Południowej Afryce złoto wydobywa się z głębokości prawie 4 km. W ukraińskim Donbasie węgiel wydobywa się z głębokości ponad 1,5 km. Jednak należy pamiętać, że zjazd górników odbywa się z przesiadką, a same szyby nie są aż tak głębokie.

Ważnym elementem są także warunki geologiczne. W rejonie Lubina i Głogowa temperatura górotworu rośnie znacznie szybciej niż w Afryce. W efekcie temperatura wyrobisk w RPA na głębokości 4 km jest porównywalna z tą w naszych kopalniach miedzi na głębokości kilometra.

Znaczenie nowego obszaru jest bardzo duże i zapewni przyszłość KGHM

Z punktu widzenia spółki zakończenie zgłębiania szybu to kamień milowy. Sam obszar Głogów Głęboki Przemysłowy ma dla spółki, jak mówi prezes firmy Tomasz Zdzikot, fundamentalne znaczenie. KGHM chce inwestować w krajową produkcję, a temu m.in. służy eksploatacja z tego obszaru.

Widać to zresztą po rosnącej produkcji. I tak obszar ten dał w trzecim kwartale tego roku 19 tys. ton miedzi wobec 17 tys. t w drugim. Wzrosła również produkcja srebra: w trzecim kwartale z obszaru na powierzchnię wyjechało 86,5 t cennego metalu, czyli o 10 t więcej niż w drugim kwartale.

W ogóle – ze względu na specyfikę złoża – wspomniany obszar będzie miał także znaczący udział w produkcji złota.

Uruchomienie wydobycia na większą niż obecnie skalę muszą jednak jeszcze poprzedzić kolejne prace. Na zaawansowanym etapie są już te związane z systemem klimatyzacji centralnej – koniecznej, aby ludzie mogli pracować. Powstaną także kolejne szyby. W przypadku szybu GG-2 „Odra” pierwsze prace już są realizowane.