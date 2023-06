KGHM wykorzysta kopalnie do produkcji soli. Za ponad miliard złotych

Koncern KGHM Polska Miedź podjął decyzję w sprawie przygotowania studium wykonalności budowy zakładu produkującego sól warzoną z wód kopalnianych wypompowywanych z wyrobisk górniczych. Wartość takiej inwestycji szacowana jest na 1 miliard złotych.

W ramach działań na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na naturalne środowisko KGHM zdecydował w sprawie podjęcia przygotowań studium wykonalności budowy nowego zakładu produkcji soli warzonej z zasolonych wód kopalnianych wypompowywanych z eksploatowanych wyrobisk górniczych.

Zastosowaną w procesie technologicznym metodą ma być wyparzanie. Tego typu rozwiązania znane są na świecie choć tutaj skala przedsięwzięcia będzie duża. Szacunkowe nakłady na ten projekt wynoszą ponad 1 miliard złotych.

- Szacunkowe nakłady inwestycyjne, opierając się na wstępnych kalkulacjach oraz analogicznych inwestycjach realizowanych w ostatnim czasie mogą sięgnąć nawet 1 miliard złotych. Planowany okres realizacji, z uwzględnieniem fazy przygotowawczej według wstępnych szacunków może wynieść do 6 lat - czytamy w komunikacie giełdowym KGHM.

KGHM zamierza selektywnie gospodarować wodami kopalnianymi i kierować je do dalszego przerobu. Dzięki wykorzystaniu pary technologicznej dostępnej w ramach istniejących procesów technologicznych do procesu warzenia możliwa będzie produkcja nawet 1 miliona ton soli o znaczeniu handlowym. Zmniejszy się dzięki temu ilość soli odprowadzanej bezpośrednio do Odry.

Zgodnie z przyjętą deklaracją jeszcze w tym roku przeprowadzona zostanie analiza nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych. Wybrana może zostać też technologia związana z odzyskiwaniem soli i zagospodarowaniem odpadów.

Głównymi akcjonariuszami KGHM jest Skarb Państwa z pakietem 31,80 procent akcji, OFE Nationalen Nederlanden (6,45 procent) i OFE Allianz Polska (5,98 procent).

KGHM jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od lipca 1997 roku.