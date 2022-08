KGHM zaliczył spadek produkcji i sprzedaży miedzi

W grupie KGHM, według wstępnych danych, w lipcu 2022 produkcja miedzi płatnej wyniosła 60 tys. ton, czyli o 8 proc. mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż miedzi sięgnęła 51,5 tys. ton i była niższa o 10 proc. niż w lipcu 2021.

Firma KGHM Polska Miedź przedstawiła wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe za lipiec 2022. Dane grupy kapitałowej zawierają wyniki chilijskiego projektu Sierra Gorda dla 55 proc. udziałów, które posiada tam KGHM.

Produkcja grupy KGHM w lipcu 2022 roku

W lipcu 2022 produkcja miedzi płatnej wyniosła 60 tys. ton, co oznacza spadek o 4,9 tys. ton (-8 proc.) w relacji do lipca 2021. Spadek produkcji miedzi dotyczył wszystkich segmentów operacyjnych grupy KGHM, w tym przede wszystkim kopalni Sierra Gorda (-26 proc.), z uwagi na niższą zawartość miedzi w rudzie w porównaniu do lipca 2021 roku.

Produkcja srebra płatnego w lipcu 2022 wyniosła 119,9 tony, tj. o 4,2 tony (+4 proc.) więcej niż zrealizowano w analogicznym miesiącu 2021 roku, a produkcja metali szlachetnych (TPM) w lipcu 2022 wyniosła 11,7 tys. troz (uncji) i ukształtowała się 12 proc. poniżej poziomu zanotowanego rok wcześniej.

W lipcu 2022 produkcja molibdenu wyniosła 0,2 mln funtów, czyli o 0,1 mln funtów (-33 proc.) mniej niż w lipcu 2021 roku. KGHM podał, że istotny spadek produkcji podyktowany jest głównie planowaną eksploatacją stref wydobywczych (Sierra Gorda) o niższej zawartości tego pierwiastka w porównaniu do sytuacji w 2021 roku.

Sprzedaż grupy KGHM w lipcu 2022

Sprzedaż miedzi w lipcu 2022 wyniosła 51,5 tys. ton i była niższa o 6,2 tys. ton (-10 proc.) w odniesieniu do lipca ubiegłego roku. W lipcu 2022 wzrost sprzedaży miedzi odnotowano w KGHM Polska Miedź, a spadek w KGHM International Ltd. i w kopalni Sierra Gorda.

W lipcu 2022 sprzedaż srebra wyniosła 117,3 tony i była niższa o 4,4 tony (-4 proc.) w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Większa niż w porównywanym okresie minionego roku sprzedaż srebra dotyczyła KGHM International, mniejsza zaś KGHM Polska Miedź i kopalni Sierra Gorda.

Sprzedaż metali szlachetnych (TPM) w lipcu 2022 wyniosła 8,4 tys. troz (uncji) i była niższa o 0,8 tys. troz (- 9 proc.) niż w lipcu 2021 roku. Wyższy poziom sprzedaży TPM w lipcu 2022 r. został odnotowany w KGHM Polska Miedź, a niższy w zagranicznych segmentach grupy.

W lipcu 2022 sprzedaż molibdenu wyniosła 0,3 mln funtów i była wyższa o 0,2 mln funtów niż w lipcu 2021. Wzrost sprzedaży molibdenu dotyczył kopalni Sierra Gorda. Na wynik wpływ miała również korekta ubiegłorocznej lipcowej sprzedaży molibdenu z KGHM International Ltd.

