KGHM ZANAM zanotował rekordowy zysk netto

Dla największej spółki z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. rok 2020 był historyczny - KGHM ZANAM S.A. z Polkowic zwiększył sprzedaż i zanotował rekordowy zysk netto, wynoszący ponad 20,5 mln zł.

Zysk firmy w ujęciu rok do roku wzrósł o ponad 100 proc. Z poziomu 702 do niemal 749 mln zł zwiększyły się także przychody.

Pomimo pandemii COVID-19, która znacznie zredukowała mobilność biznesową, KGHM ZANAM niemal podwoił przychody ze sprzedaży eksportowej. Wzrosły one z 11,4 mln zł w 2019 r. do 20,7 mln zł w roku ubiegłym.

Szef firmy ocenił, że to efekt wdrażanych od trzeciego kwartału 2018 r. działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania spółki.

"Zysk został więc podwojony przy procentowo nieznacznym wzroście przychodów. Świadczy to o podniesieniu wydajności produkcji oraz o znacznej poprawie efektywności wszystkich procesów realizowanych w firmie.

"Pierwsze symptomy poprawy sytuacji w postaci dodatniego wyniku finansowego obserwowaliśmy już w 2019 r, który zamknęliśmy z ponad 9 mln zł zysku. Zaimplementowane instrumenty zarządcze mają jednak charakter długofalowy, dlatego ich efekty w większej skali ujawniły się w roku ubiegłym. Za 2020 r. spółka odnotowała zysk na poziomie 20,6 mln zł netto. Tak wysokiego zysku firma KGHM ZANAM nie odnotowała nigdy w swojej historii" - powiedział prezes zarządu KGHM ZANAM Bernard Cichocki.

"Rok 2020 w związku z pandemią Covid -19 był rokiem niepewności gospodarczej, która ograniczyła możliwości renegocjacji cen oferowanych przez KGHM ZANAM produktów i usług, mimo to wypracowaliśmy ten rekordowy wynik przede wszystkim dzięki wspólnej pracy kadry zarządzającej oraz poprawie efektywności operacyjnej" - powiedział wiceprezes zarządu KGHM ZANAM Jacek Kosiński.

Jak podano, w 2020 r. firma podpisała dwa kontrakty na eksport ładowarek ŁK-1 do Rosji. Jeden z nich dotyczy dostawy ośmiu takich maszyn dla Kombinatu Gajski GOK, a drugi dostawy trzech ładowarek dla Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Uczał.

W 2020-2021 ekspansja spółki w Niemczech nabrała rozmachu. W ub.r. spółka wygrała przetarg na dostawę siedmiu ładowarek LKP-0703 dla kopalni soli Werk Zielitz, należącej do holdinguK+S AG, a już w tym roku zawarto kolejną umowę. Tym razem na 13 ładowarek, których odbiorcami będą również kopalnie grupy K+S.

Działalność KGHM ZANAM to nie tylko produkcja maszyn górniczych, ale również świadczenie usług remontowych i utrzymania ruchu w oddziałach KGHM Polska Miedź. W roku 2020 ZANAM był jednym z czołowych wykonawców remontów i modernizacji podczas cyklicznego, technologicznego postoju Huty Miedzi Głogów.

"Firma nie oszczędza na pracach badawczo-rozwojowych oraz na rozbudowie oferty o nowe produkty. Ich sztandarowym przykładem jest elektryczny pojazd ZANPER. To specjalistyczny samochód do transportu ludzi i materiałów w trudnych warunkach terenowych panujących w wyrobiskach górniczych" - czytamy w komunikacie.

Rok 2020 upłynął w dużej mierze pod znakiem prac nad nową ładowarką z serii 400. W styczniu br. pomyślnie zakończyły się testy LKP-0410, która powstała z myślą o kopalniach należących do KGHM Polska Miedź S.A., ale nie tylko. Ponadto w połowie ub.r. zaprezentowano prototyp nowej maszyny. To ładowarka LKP-1001 o dziesięciotonowym udźwigu, która powstała z myślą o zastąpieniu maszyn LKP-0903, wykorzystywanych w kopalniach Zagłębia Miedziowego. Obecnie trwają testy podziemne nowego produktu i gdy zostaną one zakończone, maszyna trafi do seryjnej produkcji.

"Rok 2020 to również czas weryfikacji łańcucha dostaw. Turbulencje z międzynarodowymi dostawami wynikające z Covid -19 przyspieszyły nasze działania związane z dywersyfikacją i polonizacją łańcucha dostaw, a w przypadku siłowników hydraulicznych do uruchomienia własnej produkcji tych strategicznych komponentów" - powiedział wiceprezes Kosiński.