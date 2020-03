KGHM zdobyło srebro. Jest światowym wiceliderem

Choć KGHM w nazwie ma miedź, to bardzo istotnym dla spółki metalem jest też srebro. Nasz potentat wdrapał się właśnie na drugie miejsce wśród największych producentów tego kruszcu. W sytuacjach kryzysowych to srebro należy do "buforów bezpieczeństwa" miedziowego potentata.

Nie tylko prestiż

Warto dodać, że nie powinno to zaskakiwać, gdyż Meksyk od lat słynie bowiem z produkcji srebra. Z historii znane są słynne „srebrne galeony”, które z cennym kruszcem płynęły z ówczesnego wicekrólestwa Nowej Hiszpanii do Kadyksu, zasilając skarbiec iberyjskiego królestwa.Ciekawostką jest jeszcze to, że w przeszłości KGHM raz był największym producentem srebra na świecie: w 2011 roku wyprodukował około 1260 ton metalu. Ale powstały dopiero w 2008 roku Fresnillo dopiero się z produkcją rozpędzał...Oczywiście miano drugiego co do wielkości producenta srebra na świecie to splendor, prestiż. Udział KGHM w światowej produkcji srebra wynosi dziś około 4 proc. - w żadnym innym metalu nasz kraj nie ma tak dużego globalnie znaczenia, wśród miedziowych potentatów KGHM plasuje się bowiem w drugiej połówce pierwszej dziesiątki.Produkt z KGHM cieszy się renomą. Srebro w postaci sztabek, zarejestrowane pod marką KGHM HG, ma certyfikat „Dobrej Dostawy” wystawiony przez London Bullion Market Association, znajduje się też na „Oficjalnej Liście Zatwierdzonych Rafinerii i Marek” giełdy Comex w Nowym Jorku. Certyfikaty te gwarantują klientom dobrą jakość produktu. Dla samej spółki oznaczają znaczne zyski.Zresztą - jak wskazuje prezes spółki, Marcin Chludziński - srebro dla KGHM ma kluczowy wymiar. Najlepiej może o tym świadczyć wzrost średniej ceny zamknięcia uncji srebra w 2019 roku - o 15,36 proc. w porównaniu do 2018 roku. W zeszłym roku bowiem średnia cena zamknięcia uncji srebra wynosiła 15,71 dol. Reasumując: srebro znacząco podrożało.Tymczasem w przypadku miedzi obserwowaliśmy pogorszenie sytuacji. Średnia cena zamknięcia za funt miedzi spadła w dolarach z 2,9333 w 2018 roku do 2,7218 w roku poprzednim (dane za macrotrends).