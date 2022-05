KGHM ze słabszą produkcją w kwietniu

W kwietniu KGHM wyprodukował o 4 proc. mniej miedzi niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Koncern podkreśla jednak, że w okresie styczeń-kwiecień produkcja wszystkich głównych metali kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie.

W kwietniu produkcja miedzi spadła o 4 proc. w stosunku do kwietnia 2021 r , jednak od początku roku produkcja miedzi była wyższa o niespełna 2 proc. niż rok wcześniej.

W kwietniu niższa była też produkcja srebra.

W okresie styczeń-kwiecień produkcja wszystkich głównych metali kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie - podkreśla koncern.

KGHM wyprodukował w kwietniu 62 tys. ton miedzi, wobec 64,7 tys. t w kwietniu 2021 roku co oznacza spadek o 4 proc. Koncern wyjaśnia, że ów spadek to przede wszystkim efekt niższej zawartości miedzi w przerabianym urobku w kopalni Sierra Gorda. KGHM zwraca również uwagę na 9-proc. wzrost produkcji w kopalniach KGHM International.

Mimo kwietniowego spadku w okresie pierwszych czterech miesięcy roku wyniki produkcyjne miedzi są lepsze niż przed rokiem – od stycznia do kwietnia produkcja wyniosła 255,2 tys. t wobec 250,2 tys. t w analogicznym okresie 2021 roku, co oznacza wzrost o niespełna 2 proc.

Podobnie było w przypadku srebra w kwietniu KGHM zanotował mocny spadek produkcji – do 86 ton ze 121,7 ton w kwietniu ubiegłego roku. Ten 29 proc. spadek koncern tłumaczy remontem w Wydziale Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi Głogów. Mimo tego spadku w skali czterech miesięcy KGHM zanotował wzrost produkcji – wyniosła ona 486,1 t wobec 428.7 t rok wcześniej.

Lepiej wyglądała produkcja metali szlachetnych, która była wyższa zarówno w kwietniu jak i w pierwszych czterech miesięcach roku wobec analogicznych okresów poprzedniego roku. W kwietniu KGHM wyprodukowało 15,8 tys. uncji złota wobec 14,7 tys. uncji w kwietniu 2021 r. W skali czterech miesięcy koncern zanotował wzrost z 50,2 tys. uncji w pierwszych czterech miesiącach 2021 r do 58,7 tys. uncji obecnie. Powodem był – jak tłumaczy spółka – przerób urobku o wyższej zawartości złota oraz wyższy uzysk tego metalu w kopalni Robinson.

Podobnie jak w poprzednich okresach spadała produkcja molibdenu. W kwietniu wyniosła 0,1 mln funtów - rok wcześniej było to 0,9 mln funtów. W skali czterech miesięcy produkcja tego metalu spadła z 3 mln funtów w 2021 roku do 1,4 mln funtów obecnie.

Sprzedaż miedzi wyniosła w kwietniu 61,9 tys. ton i była wyższa o 0,7 tys. ton ( wzrost o 1 proc.) w porównaniu do sprzedaży z kwietnia2021 roku. Od stycznia do kwietnia sprzedaż wzrosła z 236,9 tys. t do 242,9 tys. t.

Sprzedaż srebra wyniosła 96,7 ton i była niższa o 7,5 tony ( spadek o 7 proc.) od sprzedaży zrealizowanej w kwietniu ubiegłego roku. W pierwszych czterech miesiącach roku sprzedaż srebra wzrosła jednak – mimo tego kwietniowego spadku – aż o 24 proc., z 390,7 t do 486,1 t.

Kwietniowa słabsza sprzedaż metali szlachetnych (14,1 tys. uncji wobec 14,5 tys. uncji rok wcześniej) nie zmieniła faktu, że ten rok pod tym względem jest jak na razie lepszy od poprzedniego. W okresie styczeń kwiecień sprzedaż metali szlachetnych wyniosła 56 tys. uncji wobec 51,8 tys. uncji rok wcześniej.