KGHM zwiększa liczbę punktów ładowania samochodów elektrycznych

KGHM Polska Miedź zwiększa liczbę ultraszybkich punktów ładowania. Działają już cztery nowoczesne stacje ładowania samochodów elektrycznych działają już w Zagłębiu Miedziowym. To kolejne elementy realizacji strategii spółki - podano w komunikacie.

Do stacji ładowania przy siedzibie KGHM w Lubinie dołączyły trzy kolejne: przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Legnica i przy Zakładach Górniczych Lubin.

Budowa stacji ładowania to kolejny krok w realizacji strategii KGHM. Firma inwestuje w rozwiązania ekologiczne, z myślą o czystym środowisku w Zagłębiu Miedziowym. Miedź jest powszechnie używana w pojazdach elektrycznych - podała spółka.

Kolejnym "zielonym" elementem działalności w GK KGHM są elektryczne wózki widłowe przeznaczone do obsługi ciągu technologicznego w Hucie Miedzi Cedyni.

Dodatkowo oddział KGHM - Huta Miedzi Cedynia powiększyła swoją flotę o dwa elektryczne wózki widłowe. "To kolejne elementy realizacji strategii spółki, w której ekologia i elektromobilność zajmują kluczowe miejsca" - napisano.



Do stacji ładowania przy siedzibie KGHM w Lubinie dołączyły trzy kolejne: przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Legnica i przy Zakładach Górniczych Lubin. Punkty są ogólnodostępne i oznakowane miejscami postojowymi wyłącznie dla samochodów elektrycznych. Podobnie jak przy uruchomieniu stacji w Lubinie, KGHM współpracował z Grupą TAURON, co zaowocowało kolejnymi wspólnymi inwestycjami.