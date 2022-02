Kilkukrotny wzrost zysków ArcelorMittal w ubiegłym roku

W ubiegłym roku ArcelorMittal osiągnął niższe wolumeny produkcji i sprzedaży (na skutek dezinwestycji w końcu 2020 roku), a mimo to poprawił wyniki finansowe – zysk operacyjny wzrósł ośmiokrotnie, a zysk EBITDA czterokrotnie.

Korzystne perspektywy na ten rok

W ubiegłym roku na pięć projektów współpracy technologicznej sfinansowanych w ramach Funduszu Inwestycyjnego XCarbTM Innovation w 2021 roku wydano łącznie 180 mln dolarów. Sprzedaż certyfikatów zielonej stali XCarb® ma wzrosnąć do poziomu 0,6Mt do końca roku 2022. Planowane na ten rok inwestycje w zakresie dekarbonizacji mogą sięgnąć 0,3 mld dolarów netto. Pierwsze projekty Smart Carbon mają być uruchomione w Gandawie (w Belgii) do końca tego roku 2022. Pierwszy projekt redukcji wodoru w Hamburgu ma rozpocząć produkcję w latach 2024-2025; kolejne projekty dekarbonizacji ogłoszone w tym roku w Hiszpanii, Kanadzie, Belgii i Francji. Nowy trzyletni plan usprawnień handlowych i biznesowych o wartości 1,5 mld dolarówWedług spółki tegoroczne perspektywy rynkowe są korzystne. Oczekuje się, że jawne zużycie stali na świecie poza Chinami w tym roku w porównaniu z 2021 wzrośnie o 2,5-3 proc. Spółka oczekuje, że realizowane przez nią dostawy stali wzrosną w tym roku o 3 proc. w porównaniu z rokiem 2021.

- Rozpoczynamy rok 2022 gotowi do wykorzystywania już osiągniętych postępów dla długofalowego zrównoważonego rozwoju i dalszych sukcesów. Podstawy branży pozostają optymistyczne, również dzięki renegocjowanym umowom z sektorem motoryzacyjnym. Dobry poziom bilansu umożliwia nam inwestycje w najatrakcyjniejsze okazje do organicznego wzrostu i kontynuację transformacji w kierunku hutnictwa niskoemisyjnego. Obserwujemy coraz większe zrozumienie i wsparcie dla tej transformacji ze strony naszych interesariuszy. Z niecierpliwością oczekujemy dalszych postępów na tym polu w roku 2022 – powiedział Aditya Mittal.