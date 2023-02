Klikasz i zamawiasz stal. Koncern wprowadza sprzedaż internetową

Firma SSAB Poland wdrożyła niedawno usługi e-commerce My SSAB, umożliwiając zamawianie stali przez internet. Kanał e-commerce obejmuje wszystkie grupy produktowe z oferty standardowych i specjalnych stali SSAB.

Produkty stalowe, ze względu na swoje indywidualne własności i specyfikacje, stanowią często wyzwanie dla procesu zamówień on-line.

SSAB oferuje szeroki zakres produktów magazynowych dostępnych na jedno kliknięcie.

Firma wskazuje, że kanał e-commerce obejmuje wszystkie grupy produktowe z oferty standardowych i specjalnych stali SSAB dostępnych w różnych formach i gatunkach.

Przykładowo, możliwe jest zamówienie z magazynu wybranych stali wysokowytrzymałych oraz trudnościeralnych blach. Stale te znajdują powszechne zastosowanie w branży transportowej, dźwigowej, górniczej, recyklingu czy rolnictwie.

Usługi e-commerce umożliwiają sprawdzanie dostępności produktów w magazynie, składanie i powtarzanie zamówień, przeglądanie historii zamówień czy ustalonych dla klienta cen. To narzędzie dostępne jest w portalu My SSAB przeznaczonego dla klientów. Aktualne dane, jasna nawigacja i obsługa sprawiają, że zakup stali jest prosty i jednocześnie otwierają możliwości współpracy z nowymi klientami, bez względu na wielkość zamówienia.

Oprócz zamawiania produktów on-line, klienci mają do dyspozycji wszystkie funkcje portalu My SSAB, takie jak śledzenie zamówień, powiadomienia o opóźnieniach, dostęp do certyfikatów i dokumentów związanych z zamówieniami oraz kontakt z przedstawicielem handlowym.

- Chcieliśmy poprawić poziom obsługi i zadowolenia klientów, proponując im platformę handlu elektronicznego dostępną 24 h przez 7 dni w tygodniu - mówi Elina Aalto, szefowa działu Digital Commerce, SSAB. - Polska jest przy tym pierwszym krajem w grupie SSAB, który wdrożył opcję odbioru zamówienia złożonego on-line jako alternatywę dla standardowych dostaw stali. Jeśli klient chce sam odebrać swoje zamówienie z magazynu, może to zrobić - dodaje Elina Aalto.

Wdrożona usługa stanowi pierwszy etap rozwoju e-commerce w SSAB. W planach znajduje się poszerzenie oferty produktowej dostępnej on-line oraz wprowadzenie dodatkowych funkcji związanych z zamówieniami internetowymi.

SSAB to koncern hutniczy o globalnym zasięgu. SSAB zajmuje się rozwojem stali o wysokiej wytrzymałości i świadczy usługi zapewniające większą wydajność i zrównoważenie. Spółka jest wiodącym międzynarodowym producentem zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości (AHSS) oraz stali ulepszanych cieplnie (Q&T) w postaci taśm, blach i rur, jak również rozwiązań dla budownictwa.