Kłopoty czołowego na świecie producenta złota

Drugi co do wielkości producent złota na świecie, kanadyjska firma Barrick Gold, podał wyniki operacyjne za 2022 rok. Produkcja cennego kruszcu w spółce spadła w zeszłym roku do najniższego poziomu od 2000 roku.

Barrick Gold wyprodukował w 2022 roku 4,14 miliona uncji złota, co oznacza trzeci z rzędu roczny spadek. Wynik jest o tyle zaskakujący, że jeszcze na początku listopada dyrektor generalny spółki Mark Bristow twierdził, że Barrick jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojej rocznej prognozy. Produkcja szacowana była wówczas w przedziale od 4,2 miliona do 4,6 miliona uncji, choć zarząd skłaniał się ku twierdzeniu, że będzie to raczej dolny przedział widełek.

Co takiego się stało? Wpływ na zmniejszenie produkcji miało kilka wydarzeń.

I tak spółka miała problemy z osiągnięciem celów produkcyjnych w kopalni w Newadzie. Okazało się, że po remoncie i modernizacji ciągu technologicznego ten nie pracuje z wcześniej zakładaną wydajnością.

Firmie nie udało się także wznowić produkcji w kopalni Porgera w Papui-Nowej Gwinei. Barrick wciąż nie porozumiał się z tamtejszym rządem w sprawie ponownego otwarcia zakładu i warunków, na jakich ma to się odbyć.

Co ciekawe, najwyższą roczną produkcję Barrick miał w 2006 roku, kiedy wytworzył rekordowe 8,64 miliona uncji. Wówczas spółka doliczyła do swojej produkcji wydobycie świeżo przejętego kanadyjskiego rywala Placer Dome Inc. Tak dobrego wyniku nie udało się już potem powtórzyć.

Barrick podał także dane dotyczące produkcji miedzi. W ubiegłym roku spółka wydobyła około 440 mln funtów rdzawego metalu (to około 199,3 tys. ton). Wynik ten jest zgodny z prognozą firmy.

Mniejsza produkcja Barricka zdaniem ekspertów to także efekt skupienia się firmy na nowych projektach, na których wymierne efekty trzeba będzie jeszcze poczekać.

Barrick Gold to kanadyjska spółka powstała przed 40 laty. Firma prowadzi kilkanaście kopalń w Azji, Afryce i Ameryce Północnej. Zatrudnia niespełna 20 tys. pracowników.