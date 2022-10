Kłopoty z remontami w wielkim rosyjskim koncernie hutniczym

Czołowy rosyjski producent stali koncern MMK zmniejszył produkcję w trzech pierwszych kwartałach obecnego roku aż o 11,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W okresie styczeń-wrzesień obecnego roku MMK wyprodukował 8,86 mln ton stali, czyli o 11,7 proc. mniej niż przed rokiem. Jeszcze bardziej spadła produkcja surówki. Koncern wyprodukował jej 6,65 mln ton, co oznacza spadek o 15,2 proc. w porównaniu z trzema pierwszymi kwartałami ubiegłego roku.

Ciekawe są powody spadku produkcji. Z jednej strony, jak podaje firma w raporcie, „​​produkcja stali zmniejszyła się ze względu na spowolnienie działalności gospodarczej na głównych rynkach i istniejące ograniczenia eksportowe”. W praktyce oznacza to, że na MMK negatywnie wpływają sankcje. Po zaatakowaniu 24 lutego Ukrainy wiele branż w Rosji zostało obłożonych ograniczeniami. To wpływa na ich zdolności produkcyjne.

W przypadku MMK na wyniki produkcyjne mają wpływ także przeciągające się remonty niektórych ciągów produkcyjnych. Co kryje się pod tym enigmatycznym stwierdzeniem? Niektóre z linii produkcyjnych nie są uruchomione, mimo że termin ich remontu się zakończył. Wynika to z problemów ze zdobyciem potrzebnych do sfinalizowania prac materiałów i urządzeń. Te z powodu sankcji do Rosji nie docierają.

Problemy te zresztą dotyczą niemal całej branży hutniczej w Rosji, także hutnictwa metali nieżelaznych.

O tym, jakie kłopoty ma branża hutnicza w Rosji, niech świadczy informacja z początku tego tygodnia. Tamtejsze media pochwaliły się, że rusza pilotażowa linia produkcyjna materiałów ogniotrwałych dla hut. Dotychczas pochodziły one z importu.