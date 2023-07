Przed Sejmem 25 lipca 2027 r. odbył się protest pracowników Koksowni Częstochowa Nowa, którzy nie zgadzają się z wprowadzeniem opłaty od nadmiarowych zysków w 2022 r. Zdaniem pracowników nowa opłata mocno uderzy w ich firmę.

Zarząd i pracownicy Koksowni Częstochowa Nowa przekonują, że przy stałym spadku rentowności, nowa opłata będzie wyrokiem dla ich zakładu.

Jeszcze w 2021 r. rentowność sprzedaży koksowni wynosiła ok. 7 proc., w 2022 r. rentowność spadła do ok. 4 proc. a w pierwszej połowie 2023 r. rentowność wynosi 0 proc.

Koksownia Częstochowa Nowa jest producentem koksu, produktów węglopochodnych oraz gazu koksowniczego dla odbiorców zewnętrznych. Wchodzi w skład polskiej grupy Zarmen.

Zarząd oraz pracownicy Koksowni Częstochowa Nowa z niepokojem przyjęli wiadomość o włączeniu ich zakładu do listy podmiotów zobligowanych do zapłaty składki solidarnościowej od nadmiarowych zysków za rok 2022.

W myśl proponowanych zapisów ustawy, 33-proc. opłatą zostanie objęta koksownia, która nie posiada własnych złóż węgla, nie zajmuje się jego wydobyciem i obrotem ani wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną. A zatem nie była beneficjentem rosnących cen surowców, a skutki podwyżek odczuła boleśnie na własnej skórze.

Przepisy chronią duże firmy i uderzają w mniejsze podmioty

Zdaniem zarządu zaproponowane brzmienie niektórych zapisów ustawy chroni duże, silne, bogate, chwalące się swoimi zyskami przedsiębiorstwa branży paliwowej, wydobywczej, chemicznej, energetycznej i gazowej. Chroni również silne podmioty zagraniczne oraz firmy obrotu węglem. Żadna z wymienionych nie zostanie objęta podatkiem. A zapłacą go relatywnie małe, słabe i zadłużone firmy z polskim kapitałem, niepowiązane przecież z kopalniami.

- Do tej pory podatkiem od nadzwyczajnych zysków obejmowane były głównie duże podmioty, które czerpały korzyści z eksploatacji naturalnych złóż surowców energetycznych. Nasz zakład, będący konsumentem ponoszącym wysokie koszty zakupu surowca oraz energii elektrycznej, został włączony do listy beneficjentów windowanych cen węgla. Weszliśmy na listę tych zakładów z powodu błędnie sformułowanych zapisów projektu ustawy - mówi Marek Podstawa, wiceprezes Koksowni Częstochowa Nowa.

Przekonuje, że od początku pandemii firma nie notowała dużych zysków.

- W 2021 r. rentowność sprzedaży wynosiła ok 7 proc., w 2022 r. były to ponad 4 prc., zaś w 2023 roku firma boryka się z kryzysem na rynku stali, który powoduje brak zysków w pierwszym półroczu 2023 r. Wzrost sprzedaży, który faktycznie zanotowaliśmy, wynika z poczynionych inwestycji, dzięki którym możliwe było podniesienie produkcji o 50 proc. Więc zupełnie inne czynniki niż ceny surowców spowodowały, że wpadliśmy do jednego kosza ze spółkami, które faktycznie skorzystały na ich wzroście. Uważamy, że wyjątkowo niesprawiedliwe społecznie jest obciążanie naszej, relatywnie małej firmy, takim niezaplanowanym i nieprzewidzianym podatkiem, skoro wielkie firmy, również te z kapitałem zagranicznym, są z niego zwolnione. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby zadbać o interes naszych pracowników, ich rodzin i naszej firmy - dodaje Marek Podstawa.

Przypadkowy błąd Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Z zarządem spółki o jej przetrwanie walczą pracownicy oraz związki zawodowe działające na terenie zakładu.

- Koksownia od zawsze mogła liczyć na nasze wsparcie, nawet w trudnych chwilach, podczas pandemii, jak również po wybuchu wojny w Ukrainie. Z uwagi na ciężką sytuację w branży i prowadzone w zakładzie inwestycje mające poprawić sytuację finansową firmy i zapewnić stabilność zatrudnienia, pracodawcy nie było stać na wprowadzenie podwyżek w 2021 i 2022 r. (czyli w okresie najwyższej inflacji), a załoga pracowała na niezmienionych warunkach płacowych. Jeśli zakład upadnie, wiele rodzin straci jedyne źródło utrzymania. W firmie są zatrudnione matki wychowujące samotnie dzieci, mężczyźni będący jedynymi żywicielami rodziny, a nawet całe małżeństwa. Przez lata zakład stał się dla nas drugim domem i zrobimy wszystko, żeby go nie stracić - mówi Mariusz Ciupiński, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kadra Huty Częstochowa.

Zdaniem doradcy prawnego Koksowni Częstochowa Nowa zamieszanie spowodowane jest przypadkowym błędem, który powstał u autora nowelizacji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

- Przez błędne zapisy w projekcie nowelizacji ustawy pracę mogą stracić setki osób. Resort środowiska nie wziął pod uwagę, że zysk firma wykazała na dzień 31 grudnia 2022 r., a od tego czasu minęło już ponad pół roku. Pieniądze zostały rozdysponowane. Prawo nie powinno działać wstecz, a państwo nie powinno żądać od przedsiębiorcy uiszczenia daniny z zamkniętego już budżetu, ani żądać zaciągania kredytu na zapłatę podatku. Powstał błąd legislacyjny, bardzo możliwe, że przypadkowy, i powinno się go czym prędzej naprawić - mówi Sebastian Durek, doradca prawny Koksowni Częstochowa Nowa.

Nowe przepisy zakładają, że podmioty, które zajmują się wydobyciem, wytwarzaniem lub obrotem węglem, zapłacą składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r. Zgodnie z ustawą nadmiarowe dochody to takie, które przekraczają 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Mają być one obciążone składką w wysokości 33 proc., a środki od nadzwyczajnych zysków spółek węglowych zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

