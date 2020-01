Kolb zmienia akcenty. Nowa hala, nowi pracownicy

Produkująca konstrukcje stalowe spółka Kolb zmienia akcenty swojej działalności. Przerzuca kierunek rozwoju z konstrukcji kubaturowych w stronę maszynowych. Pozwoli to na poprawę opłacalności realizowanych kontraktów, a także zwiększenie produkcji i zatrudnienia.

Spółka spodziewa się, że w perspektywie 2-3 lat uzyska zwiększenie sprzedaży i pewniejszy zysk osiągany z tego typu produkcji. Wejście w nowy segment wymusiło poszukiwanie ludzi, którzy mają doświadczenie w pracy na urządzeniach CNC.-Wykorzystujemy także naszych pracowników, którzy mieli już do czynienia z podobnym sprzętem sterowanym numerycznie. W oparciu o tę kadrę budujemy personel potrzebny do uruchomienia nowej produkcji. Nie przyszło nam to łatwo, ale mamy już kadrę potrzebną do rozpoczęcia produkcji. Wciąż poszukujemy ludzi, aby powiększyć personel do optymalnej wielkości - mówi Marek Bagiński. Kolb potrzebuje jeszcze kilkunastu ludzi.Dotychczasowy wzrost zatrudnienia świadczy o rozwoju spółki. W roku 2008, kiedy spółka weszła w skład grupy Stalprofil, zatrudniała nieco ponad 40 osób. Niedawno zwiększyła zatrudnienie z 70 osób do 113. W początkowym okresie spółka pracowała na jedną zmianę. - Teraz pracuje na dwie zmiany, a okresowo nawet na dwie dwunastogodzinne zmiany, jeżeli trzeba - wyjaśnia Jerzy Bernhard.Wejście w nowy segment nie oznacza jednak porzucenia dotychczasowych robót. - Nie zaprzestajemy produkcji konstrukcji stalowych dla budownictwa, gdzie mamy swoich klientów, ale wybieramy tyko te bardziej opłacalne. Nowa inwestycja naturalnie zwiększa nasze możliwości w zakresie konstrukcji maszynowych - twierdzi Marek Bagiński.Spółka od wielu lat opiera swój sukces na rynkach zewnętrznych, gdzie trafia 70 proc. jej produkcji. - W zakresie konstrukcji budowlanych obsługujemy rynki Austrii czy Niemiec. Poziom cen jest tam nieznacznie wyższy. Z drugiej strony wymaga znacznie wyższej jakości wyrobów - mówi Marek Bagiński.Także w segmencie konstrukcji maszynowych Kolb jest obecny na rynkach Austrii, Niemiec, Holandii bezpośrednio, ale stamtąd jego wyroby trafiają także np. do Brazylii, Australii, Chin. - Czasami to proste konstrukcje wykorzystywane dalej przez naszych kontrahentów w ich konstrukcjach albo bardziej zaawansowane, gdzie zakres naszych prac sięga już wstępnego montażu. Na razie jednak nie są to jeszcze wyroby gotowe - dodaje Marek Bagiński.Część prac wymaga certyfikacji. - Kolb przechodzi obecnie certyfikację Deutsche Bahn. Jest certyfikowany jako podwykonawca, ponieważ DB współpracuje tylko z niemieckimi firmami - opowiada Jerzy Bernhard.Współpraca z zachodnimi kontrahentami, którzy mają mocną, stabilną pozycję na rynku w kilku zróżnicowanych obszarach daje firmie większe gwarancje, że zawirowania koniunktury będą mniej odczuwalne. - Nasi niemieccy czy austriaccy kontrahenci mówią, że widać regres. U nas na razie poziom zamówień na ten rok jest podobny do poprzedniego - zapewnia Marek Bagiński.