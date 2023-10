Kolejna znana huta wygasza piec. Hutnicy boją się o pracę

Dopiero co Liberty Steel wygasiło wielki piec w Rumunii, a już gasi kolejny. Tym razem w czeskiej Ostrawie. Tu także wyłączenie ma być tymczasowe, a okres dwutygodniowy bezczynności ma być wykorzystany na remonty. Związki boją się, że zamknięcie będzie znacznie dłuższe.

Plan zakłada uruchomienie pieca w czeskiej Ostrawie po dwóch tygodniach. W tym czasie Liberty Steel ma utrzymać pełne zatrudnienie. Walcownie mają pracować w oparciu o stworzone zapasy wsadu.

Związkowcy boją się, że to przygrywka do całkowitego wygaszenia pieca, a zakończenie pierwotnej produkcji stali będzie dla huty oznaczało duże zwolnienia.

Związki uważają także, że bez własnego pieca huta nie przetrwa, bo nikt nie sprzeda jej wsadu, skoro w tej chwili nie płaci ona żadnemu dostawcy.

Liberty Steel gasi wielki piec nr 3, ostatni jeszcze działający w hucie w Ostrawie. Walcownie nadal mają działać, wykorzystując istniejące zapasy slabów, więc dostawy dla odbiorców są, zdaniem firmy niezagrożone. Rzeczniczka firmy powiedziała czeskim dziennikarzom, że plan zakłada uruchomienie pieca po dwóch tygodniach. W tym czasie firma ma zachować pełne zatrudnienie.

Cytowane przez czeskie media związki zawodowe obawiają się jednak, że to przygrywka do całkowitego wyłączenia ostatniego działającego w hucie wielkiego pieca (drugi z działających jeszcze pieców został wyłączony przed rokiem i nie widać szans na jego ponowne uruchomienie). Zdaniem związkowców zakończenie pierwotnej produkcji stali będzie dla huty oznaczało duże zwolnienia.

Huta wchodzi w tryb pracy stop - start i będzie włączać piec zależnie od potrzeb

Związkowcy mówią, że huta weszła w tryb pracy stop – start, co oznacza, że będzie włączała i wyłączała wielki piec w zależności od tego, czy bardziej będzie się opłacało produkować samodzielnie wsad dla walcowni czy kupować go na rynku. Zdaniem związkowców w przypadku tak skomplikowanego i kosztownego urządzenia, jak wielki piec, to całkowicie nieracjonalne i nie ma sensu ani z punktu widzenia ekonomii, ani bezpieczeństwa instalacji.

Związkowcy wskazują jeszcze jeden powód, dla którego własna produkcja jest obecnie jedynym sposobem na kontynuację pracy zakładu. – Kto byłby skłonny sprzedawać półprodukty hucie, skoro w tej chwili nie płaci ona żadnemu dostawcy – pytali związkowcy na stronach serwisu moravskoslezsky.dennik.cz. Ich zdaniem uczestnicy rynku o tym wiedzą i dlatego związki nie widzą możliwości znalezienia dostawców półproduktów na zewnątrz.

Na temat opóźnień w płatnościach dla dostawców mówiono także we wrześniu tego roku, kiedy Liberty poinformowało o trwałym wygaszeniu największej w Ostrawie baterii koksowniczej nr 11. Decyzję tą motywowano wówczas tym, że przestarzała bateria stała się wysoce nieefektywna i przynosi coraz większe straty w warunkach znacznego przekroczenia mocy produkcyjnych na rynku.

Pogłoski o gaszeniu pieców w Europie były dementowane, a teraz są faktem

Rzecznik firmy zaprzeczał wówczas pojawiającym się informacjom o planach wyłączenia wielkich pieców w rumuńskim Gałaczu (Galati) i w Ostrawie. Dziś obydwa nie pracują. Piec w Rumunii ma ruszyć 24 października. Trzeba przypomnieć, że zaopatruje on nie tylko walcownie w Galati, ale także w węgierskiej hucie Dunaferr, którą Liberty kupiło w tym roku i tuż po przejęciu zdecydowało o trwałym wygaszeniu wielkich pieców i budowie pieca elektrycznego.

Według serwisu Argus Media w hucie Dunaferr działają obecnie tylko baterie koksownicze, bo ich wygaszenie równałoby się likwidacji. O tym na razie Liberty nie mówi, ale koks z Węgier trafia do huty w Gałaczu, więc ewentualne trwałe wygaszenie tamtejszego pieca byłoby także wyrokiem na węgierską koksownię.

Europa nie jest jedynym miejscem, gdzie Liberty odchodzi od wielkich pieców. Wiosną tego roku koncern poinformował o rezygnacji z wielkopiecowej produkcji także w australijskiej hucie Whyalla. Tam także ma dojść do zmiany technologicznej. W 2025 roku ma zacząć pracę zbudowany przez firmę Danieli 160-tonowy piec elektryczny, który zwiększy o połowę moce produkcyjne huty (z 1 mln ton do 1,5 mln ton rocznie). Potem powstanie także instalacja do bezpośredniej redukcji rudy DRI, która ma pracować najpierw w oparciu o gaz ziemny, a w późniejszym terminie wykorzystywać zielony wodór.