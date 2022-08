Kolejny spadek produkcji stali. Ten trend ma już prawie rok

Produkcja stali na świecie wciąż spada. Już niemal od roku statystyki organizacji Worldsteel wskazują na spadek produkcji stali. W lipcu była o 6,5.proc. niższa niż przed rokiem. Unijne hutnictwo wypada tu nieco poniżej średniej.

Według najnowszych danych World Steel Association w lipcu produkcja stali na świecie zmalała o 6,5 proc., do 149,3 mln ton. W Azji i Oceanii oraz w Ameryce Północnej spadki wynosiły odpowiednio 5,2 proc. i 5,4 proc. W Unii Europejskiej spadek wyniósł 6,7 proc. (produkcja wyniosła 3,5 mln ton).

Rosja i Ukraina w lipcu mocno oberwały przez wojnę

Największy spadek zanotował w lipcu region Rosji, krajów WNP w tym Ukrainy, gdzie produkcja stali zmniejszyła się o 29,1 proc., do 6,4 mln ton. W samej Rosji po ponad 13-procentowym spadku produkcja wyniosła 5,5 mln ton.

W pierwszej dziesiątce największych światowych producentów stali tylko dwa kraje zanotowały wzrost produkcji – znajdujące się na drugim miejscu Indie zwiększyły produkcję do 10,1 mln ton, co oznacza wzrost o 3,2 proc., a zamykający stawkę Iran nawet o 34,1 proc. (do 2 mln ton).

Największy i jedyny w tej stawce unijny producent, Niemcy, wyprodukowali 3 mln ton stali, co oznacza spadek o 3 proc. Turcja, jeden z głównych eksporterów stali do UE, zmniejszyła produkcję o jedną piątą, do 2,7 mln ton.

Rosja traci też od początku roku

W pierwszych siedmiu miesiącach produkcja stali zmalała na świecie o 5,4 proc., do 1,102 mln ton. W tym wypadku Unia Europejska trzyma się bliżej średniej – produkcja wyniosła 86 mln ton, a więc spadła o 5,6 proc. rok do roku.

W pierwszej dziesiątce po pierwszych 7 miesiącach roku sytuacja jest podobna jak w samym lipcu – tylko Indie i Iran osiągnęły wzrost (odpowiednio 8 proc. i 3,7 proc.). Reszta krajów na spadkach od 3 proc. do 7 proc.

W przypadku Niemiec spadek jest pięcioprocentowy, a produkcja wyniosła 22.5 mln ton. Największy światowy producent, Chiny w obu przypadkach notują spadek o 6,4 proc. Po 7 miesiącach ta chińska produkcja wyniosła 609,3 mln ton.

Największe spadki w pierwszej dziesiątce producentów odnotowały po 7 miesiącach Turcja i Rosja (po ok. 7 proc.). Produkcja wynosi odpowiednio 21,6 mln ton i 41,1 mln ton. Najmniejszy, trzyprocentowy spadek przypada na Stany Zjednoczone, gdzie wyprodukowano 48 mln ton.